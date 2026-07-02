سەلچوق بایراکتار: فڕۆکە جەنگیە بێفڕۆکەوانەکان دەبنە شۆڕشێکی گەورە لە فڕۆکەوانی جەنگییدا"

سەرۆکی ئه‌نجوومه‌نی كارگێڕی بایکار، سەلچوق بایراکتار ئاماژەی به‌وه‌ کرد نزیکەی ١٥ هەزار فڕۆکەی جەنگی لە جیهاندا هەن و، ڕایگه‌یاند: "بە تێپەڕبوونی کات و بە ئەگەرێکی زۆرەوە لە ماوەی ٣٠ ساڵدا فڕۆکە جەنگیە بێفڕۆکەوانەکان جێگەی هەموو ئەوانە دەگرنەوە. ئەمەش دەبێتە شۆڕشێکی گەورە لە فڕۆکەوانی جەنگیدا".

کۆمپانیای تەکنەلۆجیای تورکی بایکار، لە ناوه‌ندی نیشتمانیی تەکنەلۆجیای ئۆزدەمیر بایراکتار پێشوازی لە شاندی پەرلەمانی تورکیا بە سەرۆکایەتی سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا، نوعمان کورتوڵموش و شاندی کۆمەڵەی پەرلەمانتارانی ناتۆ بە سەرۆکایەتی سەرۆکی کۆمەڵەی پەرلەمانتارانی ناتۆ، مارکۆس پێرێسترێلۆ دێ ڤاسکۆنسێلۆس کرد.



لەو سەردانە مەیدانييەی کە لە ژێر ڕێنوێنی سەرۆکی ئه‌نجوومه‌نی كارگێڕی بایکار، سەلجوق بایراکتار بەڕێوەچوو، ڕوونکردنەوەیەک سەبارەت بە چالاکییەکانی کۆمپانیاکە، کارەکانی لە بواری تەکنەلۆجیای بەرگریی و پرۆژە داهێنەرەکان پێشکەش کرا.

بایراکتار لە لێدوانێكیدا ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد دەکرێت ئەو کارەی كزڵئێلما ئەنجامی دەدات، بەراورد بکرێت بەو کارەی ئەو ئامێرەی ٢٠ ساڵ لەمەوبەر کاسپارۆڤی بەزاند. کاسپارۆڤ شاره‌زایه‌كی گەورەی شەترەنجە و ڕەنگە بۆ گەیشتن بەم ئاستە بۆ ماوەی ٤٠ ساڵ کاری کردبێت.

گوتیشی: "بەڵام ئامێرێک بە قەبارەی سەلاجەیەک کاسپارۆڤی بەزاند. لەو ڕۆژەوە ئیدی تەنانەت مۆبایلەکەشم دەتوانێت کاسپارۆڤ ببەزێنێت. واتە ئەو یاریە ئیدی هیچ واتایەکی نییە. لێرەدا لە ناو ئامێری فڕینەکەدا مرۆڤ نییە. دەتوانێت هەموو ئەو کارانە بکات کە فڕۆکەیەکی جەنگی فڕۆکەواندار دەیکات، تەنانەت زیاتریش، چونکە مرۆڤی تێدا نییە و زۆر هەرزانتریشە. ئەمە وەک یاریەکی شەترەنجی نێوان کاسپارۆڤ و ئامێرێک وایە. ئێمە پێویستمان بە کاتی مەشق و ڕاهێنان نییە. بۆ ئەوەی فڕۆکەوانێک بکەیت بە فڕۆکەوانی جەنگی، ڕەنگە پێویست بێت بۆ ماوەی ١٠ ساڵ مەشق و ڕاهێنانی پێ بکەیت. جگە لەوەش ئەو زۆر شتی هەیە لەدەستی بدات، خێزانێکی هەیە و تێچووشی زۆره‌".

سەرۆکی ئه‌نجوومه‌نی كارگێڕی بایکار، سەلچوق بایراکتار باسی له‌وه‌ کرد نزیکەی ١٥ هەزار فڕۆکەی جەنگی لە جیهاندا هەن و، ڕایگه‌یاند: "بە تێپەڕبوونی کات و بە ئەگەرێکی زۆرەوە لە ماوەی ٣٠ ساڵدا فڕۆکە جەنگیە بێفڕۆکەوانەکان جێگەی هەموو ئەوانە دەگرنەوە. ئەمەش دەبێتە شۆڕشێکی گەورە لە فڕۆکەوانی جەنگیدا".

ڕاشیگه‌یاند: "سەدا ٩٠ی سەرجەم فڕینەکانی فڕۆکەی جێت چییە؟ فڕینی مەشق و ڕاهێنانن. واتە ئەگەر ١٠ فڕۆکەتان هەبێت، بە درێژایی تەمەنیان نۆ فڕۆکەیان بۆ مەشق و ڕاهێنان بەکاردەهێنرێت. تەنیا یەک فڕۆکەتان بۆ شەڕکردن بەدەستەوە دەمێنێتەوە. لێرەدا پێویست بە مەشق و ڕاهێنان ناکات، چونکە کۆمپیوتەرێک پێویستی بەمە نییە. تەنیا سۆفتوێر. کاتێک بۆ یەکجار گەشەپێدانی تەواوی بۆ دەکرێت، کە بە بەردەوامییش نوێ دەکرێتەوە، کارەکە تەواو بووە".



بایراكتار باسی له‌وه‌ كرد كه‌ بە ئەگەرێکی زۆرەوە ئێمە ئەمە نیشانی جیهان دەدەین و، گوتی: "باشە کەی ئەمە دێتە ئاراوە؟ کاتێکی زۆری دەوێت، بەڵام کاتێک لە جەنگێکدا تواناکان دەخرێنەڕوو دێتە دی، هه‌ر دێشتە دی. ئێمە لەم بابەتەدا پێشەنگین، بە ئەگەرێکی زۆرەوە ئێمە ئەمە نیشانی جیهان دەدەین".