سکرتێری گشتیی ناتۆ ڕۆتە: "دەتوانین زۆر شت لەو کارانەی تورکیا ئەنجامیداون فێربین"

سکرتێری گشتیی ناتۆ، مارک ڕۆتە ئاماژەی بە گرنگی بەرهەمهێنان لە پیشەسازی بەرگرییدا کرد و، ڕایگه‌یاند: "چونکە پێویستە کاری باشتر و زیاتر بکەین. لەم بارەیەشه‌وە دەتوانین زۆر شت لەو کارانەی تورکیا ئەنجامیداون، فێربین. پێویستمان بەمە هەیە، چونکە لە جیهانێکی مەترسیداردا دەژین".

لە میانی سەردانی ئاسێلسان (ASELSAN) کە لە چوارچێوەی دیدارەکانی لە ئەنقەرە ڕێکخرابوو، ڕۆتە بۆ ڕۆژنامه‌نووسان دووا.

ڕۆتە ئاماژەی بە گرنگی خێراکردنی بەرهەمهێنان لە پیشەسازی بەرگریی و هاندانی نوێگەری کرد و، ڕایگه‌یاند: "ئەمە یەکێکە لە کارە لەپێشینە گرنگەکانی ناتۆ. دەبێتە یەکێک لە بابەتە سەرەکییەکانی ڕۆژەڤی لووتکەی ناتۆ کە لە مانگی تەمووزدا لە ئەنقەرە ساز دەکرێت".

هه‌روه‌ها ڕۆتە جەختی لەسه‌ر گرنگیی بەرهەمهێنان لە پیشەسازی بەرگرییدا کردەوە و، گوتی: "چونکە پێویستە کاری باشتر و زیاتر بکەین. لەم بارەیەشه‌وە دەتوانین زۆر شت لەو کارانەی تورکیا ئەنجامیداون، فێربین. پێویستمان بەمە هەیە، چونکە لە جیهانێکی مەترسیداردا دەژین".