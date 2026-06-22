سەرکۆمار ئەردۆغان لە گفتوگۆیەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ سەرکۆماری ئێران مەسعود پزیشکیان، خۆشحاڵی خۆی بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئێران و ئەمریکا نیشان دا و ڕایگەیاند، تورکیا بۆ دەستەبەرکردنی ئاشتی ئەوەی لە دەستی بێت درێغی ناکات.

گفتوگۆی تەلەفۆنی سەرکۆمار ئەردۆغان و سەرکۆماری ئێران مەسعود پزیشکیان سەرکۆمار ئەردۆغان لە گفتوگۆیەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ سەرکۆماری ئێران مەسعود پزیشکیان، خۆشحاڵی خۆی بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئێران و ئەمریکا نیشان دا و ڕایگەیاند، تورکیا بۆ دەستەبەرکردنی ئاشتی ئەوەی لە دەستی بێت درێغی ناکات.

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرکۆماری ئێران مەسعود پزیشکیان ئەنجام دا.

فەرمانگەی پەیوەندییەکان سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی NSosyal ڕایگەیاند کە لە گفتوگۆ تەلەفۆنییەکەدا، پەیوەندییەکانی نێوان دوو وڵات و پرسە هەرێمی و جیهانییەکان هەڵسەنگاندنی بۆ کراوە.

لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا سەرکۆمار ئەردۆغان خۆشحاڵی خۆی بە لێکتێگەیشتنی نێوان ئێران و ئەمریکا نیشان دا و ڕایگەیاند، تورکیا بۆ دەستەبەرکردنی ئاشتی ئەوەی لە دەستی بێت درێغی ناکات و ئاماژەی بەوەشدا کە گرنگە دژ بەو هەوڵانەی کە دەیانەوێ لێکتێگەیشتنەکە بەلاڕێدا ببەن، هەستیار بن.

سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، لەم قۆناغەدا هەنگاوی نوێ بۆ ئاشتی لە ناوچەکەدا گرنگ و پێویستە و تورکیا بۆ بەدیهێنانی ئەم پرسە لە هەوڵ دادەبێت.

لە پەیوەندییەکەدا هەروەها سەرکۆمار ئەردۆغان جەختی لەوە کردەوە کە بەردەوام دەبن لەسەر هەنگاونان بۆ پەرەپێدان بە پەیوەندییەکانیان لەگەڵ ئێران لە بوارەکانی بازرگانی، دارایی و وزە.