پەرلەمانتاری خولەکانی ٢٣ و ٢٤ی وانی ئاک پارتی و ڕاوێژکاری باڵای سەرکۆماری توركیا، گوڵشەن ئۆرهان ئاماژەی بەوە کرد كۆكراوه‌ی ئەلێکساندەر ژابا کە ئەرشیڤێکی گرنگە بۆ بەرهەمە کلاسیکییەکانی زمانی کوردی لە ڕووسیا، لەلایەن وەزارەتی کلتووری توركیاوە بڵاوکراوەتەوە.

لە پۆستێكیدا له‌ هەژماری فەڕمی خۆی لە تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی، گوڵشەن ئۆرهان باسی له‌وه‌ كرد لەژێر چاودێری سەرکۆماری توركیا، ڕه‌جه‌ب ته‌یب ئەردۆغاندا گەنجینەیەکی دیکەی گرنگی کلتووری ئاشکرا کراوە.

ئۆرهان تیشكی خسته‌ سه‌ر ئه‌وه‌ی کۆكراوه‌ی ئەلێکساندەر ژابا کە گرنگترین ئەرشیڤە بۆ بەرهەمە کلاسیکییەکانی زمانی کوردی، لەلایەن وەزارەتی کلتووری توركیاوە بڵاوکراوەتەوە.

وێنە : Gülşen Orhan /AA

گوتیشی: "ئەم ئەرشیڤە كه‌ بەرهەمی کلاسیکی زمانی کوردیه‌ زۆر بەنرخەکان و دەستنووسەکانی تێدایە، به‌ هه‌وڵ و ماندووبوونی زۆر لەگەڵ مامۆستایانی بەشی زمان و کلتووری کوردی لە زانکۆی ئارتوکڵو له‌ ماردین دواجار گەیشتە دەست خوێنەران. شانازی دەکەین کە ئەم شاکارانەی دونیای کلتوور و دڵمانن و نزیکەی سەدەیەکە لە کتێبخانەکانی ڕووسیادان، بۆ ئەو جۆگرافیایەمان هێنایەوە کە تێیدا لەدایک بوون. لەم كۆكراوه‌یه‌دا کە لە ١٥ بەرگدا چاپ کراوە، تێكڕا ٦٩ دەستنووس هەن كه‌ ٣٩یان بەرهەمی جیاوازن. بەرهەمەکان بریتین له‌ بەرهەمەکانی شاعیرانی کلاسیکی کورد ، به‌تایبه‌تی فەقێ تەیران، ئەحمەدی خانی و مەلای باتەیی لە بوارەکانی ئەدەبیاتی میللی، زمان و مێژوودان. لە ڕێگەی ئەم ئەرشیڤەوە دەتوانرێت دەست بگات بەو مەولوودنامانەی بە به‌یت و هۆنراوه‌ نووسراون، له‌گه‌ڵ مەم و زین، لەیلا و مەجنون، یوسف و زولەیخا و کتێبە مێژووییەکانی وەک شەرەفنامە و مه‌سنه‌وییه‌كان. دیدگا و سەرکردایەتیی و چاودێریی بەڕێز سەرکۆمارمان هەموو ڕۆژێک ئاسۆی نوێمان بۆ دەکاتەوە. بەڕێزیان گەورەترین گەنجینەی زمانی کوردیان پاراستووە و گواستنەوەی بۆ نەوەکانی داهاتوو مسۆگەر کردووە، گرنگی زۆر به‌ جیهانی زانست و کلتوورمان و ناوەندە ئەکادیمییەکان ده‌دات. سوپاسگوزاری بەڕێز سەرکۆمار ڕەجەب تەیب ئەردۆغانین کە لەم بوارەدا و لە هەموو بابەتێکدا پشتگیریمان دەکات. هه‌روه‌ها سوپاسی وەزیری کلتوورمان، بەڕێز مەهمەت نوری ئەرسۆی و بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کتێبخانەکان و ئەکادیمیستانی بەشی زمان و کلتووری کوردی زانکۆی ئارتوکڵو له‌ ماردین دەکەین کە ماندووبوون له‌م بابه‌ته‌دا و جێده‌ستیان دیاره‌".

