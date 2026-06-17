- "(ڕاپۆرتەکە) کۆمەڵێک هەڵسەنگاندنی بێ بنەما و زانیاری نادروستی کۆڕ و کۆمەڵەکانی دژ بە تورکیایە و دوورە لە ڕاستی".

کاردانەوەی وەزارەتی دەرەوەی تورکیا دژ بە ڕاپۆرتی ٢٠٢٥ی پەرلەمانی ئەورووپا - "(ڕاپۆرتەکە) کۆمەڵێک هەڵسەنگاندنی بێ بنەما و زانیاری نادروستی کۆڕ و کۆمەڵەکانی دژ بە تورکیایە و دوورە لە ڕاستی".

وەزارەتی دەرەوەی تورکیا دژ بە ڕاپۆرتی ٢٠٢٥ی پەرلەمانی ئەورووپا کاردانەوەی نیشان دا و ڕایگەیاند، کۆمەڵێک هەڵسەنگاندنی بێ بنەما و دوور لە ڕاستی تێدایە.

وەزارەتەکە لەبارەی ڕاپۆرتی ٢٠٢٥ی یەکێتیی ئەورووپا کە ئەمڕۆ لە لایەن ئەنجوومەنی گشتی یەکێتییەکە پەسەند کرا، کاردانەوەی نیشان دا.

لە بەیاننامەکەی وەزارەتی دەرەوەدا هاتووە: "(ڕاپۆرتەکە) کۆمەڵێک هەڵسەنگاندنی بێ بنەما و زانیاری نادروستی کۆڕ و کۆمەڵەکانی دژ بە تورکیایە و دوورە لە ڕاستی".

وەزارەتی دەرەوە ڕاشیگەیاندووە، ڕاپۆرتەکە بە گشتی لە چوارچێوەی ڕوانگەیەکی سیاسی داڕێژراوە و ڕەنگدانەوەی هەڵچوونەکانی ئایدیۆلۆجی هەندێک لە نوێنەرانی پەرلەمانی یەکێتیی ئەورووپایە و ئامانجیان کارتێکەرییە لەسەر دۆخێکی ئەرێنی لە گرنگی ستراتیژی پەیوەندییەکانی تورکیا و یەکێتیی ئەورووپا کە بەرەو هەڵکشانە.

لە بەیاننامەکەی وەزارەتی دەرەوەی تورکیا هەروەها هاتووە کە ئەو ڕاپۆرتە زەمینە بۆ ڕێکخراوە تیرۆریستییەکان و دژە تورکیاییەکان خۆش دەکات و دەیسەلمێنێت کە یەکێتیی ئەورووپا لە ڕوانگەیەکی ستراتیژی بۆ داهاتووی پەیوەندییەکانی تورکیا و یەکێتییەکە دوورە.

وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ئەو ڕاپۆرتەی کە پڕۆسەی دادوەری تورکی خەوشەدار کردووە و ئەو تۆمەتانەشی کە ئاراستەی وەزیری دادی تورکیا ئاکن گورلەک کردووە، بە تووندی ڕەت کردووەتەوە.

لە بەیاننامەکەی وەزارەتی دەرەوەی تورکیادا هاتووە:

"دەسەڵاتی دادوەری تورک، یەکێک لە بنەماکانی سەروەری وڵاتەکەمانە و لەبەردەم دەستوەردانی هیچ دەزگایەکی نێودەڵەتی و ئەکتەرێکی بیانی و یان کۆمەڵەیەکی سیاسی دا نییە. هەوڵدان بۆ بە ئامانجگرتنی سیستەمی دادوەری بە هۆکاری سیاسی کە لەگەڵ بنەمای سەربەخۆیی داد ناکۆکە، قبوڵنەکراوە.

چاوەڕوانی ئێمە لە پەرلەمانی ئەورووپا ئەوەیە کە لە دۆخی ئێستای ئالنگارییەکانی جیهانیدا، ڕوانگەیەک بگیرێتە بەر کە یارمەتیدەری بەرەپێشبردنی پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و یەکێتیی ئەورووپا و بنەمایەکی بونیادنەر و بەرژەوەندییە هاوبەشەکان بێت".

