کاردانەوەی وەزارەتی دەرەوەی تورکیا دژ بە لێدوانەکانی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بنیامین ناتانیاهو

وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاند، "درۆکانی ناتانیاهو کە پسپۆرێکی کۆمەڵکوژییە و بۆ داپۆشینی ڕاستییەکانە، ناتوانێ بەرپرسیارێتی ئەو بەرامبەر بەو هەموو تاوانە قورسەی ئەنجامی داوە، بشارێتەوە".

لەبارەی لێدوانەکانی سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بنیامین ناتانیاهو، وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕاگەیاندراوێکی بڵاو کردەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا جەخت لەوە کراوەتەوە کە تۆمەتە بێ بنەماکان و هاندانە نادروستەکان دژ بە سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، تەنیا هەوڵێکە لە لایەن ناتانیاهووە و هاوتاوانەکانی بۆ بەلاڕێدابردنی ڕای گشتی نێوەدەڵەتی و تێدا هاتووە:

"درۆکانی ناتانیاهو کە پسپۆرێکی کۆمەڵکوژییە و بۆ داپۆشینی ڕاستییەکانە، ناتوانێ بەرپرسیارێتی ئەو بەرامبەر بەو هەموو تاوانە قورسەی ئەنجامی داوە، بشارێتەوە. ئێمە وەک تورکیا بەردەوام دەبین لەسەر دەربڕینی ڕاستییەکان لەبارەی ناتانیاهو و هاودەستەکانی بە زمانێکی ئاشکرا. پێداگر دەبین لەسەر ئەوە بەردەوام دەبین هەتا ئەو کاتەی کە دڵنیا بین ئەوان ڕووبەڕووی دادگایەکی نێودەوڵەتی وەڵامدەر بن بەرامبەر بە کردەوەکانیان کە یاسا و بەها مرۆییەکانیان پێشێل کردووە".

