کاردانەوەی وەزارەتی دەرەوەی تورکیا دژی قسە و کردەوە توندوتیژییەکانی وەزیرێکی ئیسرائیلی

وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاند، سەرکۆنەی قسە و کردەوە توندوتیژییەکانی ئەو وەزیرە ئیسرائیلییە دەکەین لە کاتی هێرش بۆ سەر کاروانی کەشتیگەلی جیهانی سومود لە ئاوەکانی نێودەوڵەتیدا.

لەبارەی هەڵوێستی وەزیرێکی ئیسرائیلی لە کاتی دەستبەسەرکردنی کەشتیگەلی جیهانی سومود، وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕاگەیاندراوێکی بڵاو کردەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە کە تورکیا بۆ ئازادکردنی هاووڵاتییە تورکەکان و هەروەها سەرنشینەکانی دیکەی کاروانەکە لەگەڵ وڵاتانی دیکە هەموو ڕێگەیەک دەگرێتە بەر.

لە ڕاگەیاندراوەکەی وەزارەتی دەرەوەدا وێڕای ئاماژەدان بە بەردەوامی هەوڵەکان و پێداگریی لەسەریان، هاتووە:

"سەرکۆنەی قسە و کردەوە توندوتیژییەکان و نایاساییەکانی ئەو وەزیرە ئیسرائیلییە دەکەین لە کاتی هێرش بۆ سەر کاروانی کەشتیگەلی جیهانی سومود لە ئاوەکانی نێودەوڵەتیدا. ئەو وەزیرە کە یەکێکە لە ڕووخسارە دیارەکانی کۆمەڵکوژی لە غەززە، جارێکی دیکە بە ئاشکرا عەقڵییەت توندوتیژانە و دڕندانەی حکوومەتەکەی ناتانیاهوی بۆ جیهانیان دەرخست".