ڕۆمانیا وەک یەکەم وڵاتی ئەندام لە ناتۆ سیستەمی "بەڕێوەبردنی شەڕی تۆڕی" لە تورکیا وەرگرت

بۆ یەکەمجار پیشەسازی بەرگریی تورکیا لە ڕێگای کۆمپانیای ھاڤێلسان (HAVELSAN) لە بواری پلاتفۆرمی دەریایی بە ھەناردەکردنی سیستەمی بەڕێوەبردنی شەڕی تۆڕی "ADVENT" بۆ فەرماندەیی و کۆنتڕۆڵ بۆ وڵاتێکی ئەندامی ناتۆ، دەستکەوتێکی گرنگ و نوێی بەدەستھێناوە.
ئەم دەستکەوتە لە چوارچێوەی گرێبەستی ھەناردەکردنی سیستەمی کۆرڤێتدا "CAm.ROMAN" بۆ ڕۆمانیا ھات کە لەوێ ڤێرژنێکی ھەموارکراوی سیستەمەکە ڕادەستی ئەو وڵاتە کرا.
بەوەش ڕۆمانیا بووە یەکەم وڵاتی ئەندام لە ناتۆ کە سیستەمی "بەڕێوەبردنی شەڕی تۆڕی" لە تورکیا وەربگرێت.
ھەروەھا سیستەمەکە لەچوارچێوەی جبەخانەی چەکەکانی سوپای ڕۆمانیا کە ئەندامی ناتۆیە، بەکاردەھێندرێت.
تورکیا پێشتر سیستەمی "ADVENT" ھەناردەی پاکستان، ئێندۆنیزیا، ئۆکراینا، قەتەر، عومان، نایجیریا، مالیزیا و چیلی کردووە.
- پێکھاتەی مۆدێرن و توانای کارکردنی سیستەمی "ADVENT"
سیستەمی "ADVENT" بە ھاریکاری لەگەڵ فەرماندەیی ھێزی دەریایی تورکیا پەرەی پێدراوە کە تیشک دەخاتە سەر بەڕێوەبردنی ھێزی سەربازی وەک سیستەمێکی یەکگرتوو و ژمارەیەک سەکۆ لە چوارچێوەی وێنەیەکی ئۆپەراسیۆنی ھاوبەشدا بەیەکەوە بستراوەتەوە.
ئەم سیستەمە لەسەر بنەمای بەرنامەیەک دامەزراوە کە ملیۆنەھا ھێڵی کۆد لەخۆ دەگرێت و لەلایەن ئەندازیارانی تورکیاوە پەرەپێدراوە، پرۆسەی جۆراوجۆر لەخۆ دەگرێت لەوانە دۆزینەوەی ئامانج، ھەڵسەنگاندنی ھەڕەشە، پاڵپشتیکردن لە بڕیاردان، کۆنتڕۆڵکردنی ھەستەوەر و بەڕێوەبردنی چەک.
ھەروەھا "ADVENT" لە ڕێگای چەندین پرۆتۆکۆل و کۆمەڵێک پلاتفۆرم گونجاوەوە ڕێگا بە کارکردنی ھاوبەش لەگەڵ ھێزەکانی ھاوپەیمانان دەدات، ھەر لە بەلەمی بچووک و کەشتی جەنگی گەورەوە تا دەگاتە ناوەندەکانی فەرماندەیی وشکانی.
- فراوانکردنی مەودای سیستەمی نیشتمانی
سیستەمەکە بۆ یەکەمجار لە ساڵی ٢٠١٩ لەسەر کەشتیی کۆرڤێت "TCG Kınalıada" بەکارھێندرا و دواتر لە سەر کۆمەڵێک سەکۆی دەریاییدا یەکخرا، لەوانە کەشتیی ھەواڵگری "TCG Ufuk"، کەشتی ھێرشبەری نیشتنەوە "TCG Anadolu"، و کەشتی کۆرڤێتی ڕۆمانیا "CAm.ROMAN".
ھەروەھا تواناکانی سیستەمەکە لە ڕێگەی سیستەمی بەڕێوەبردنی ئەرکەکانی "ADVENT ROTA "کە بۆ فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان دروستکراوە فراوانتر بووە، ھاوکات بە بەردەوامی پەرە بە ڤێرژنی "ADVENT AI" دەدرێت کە لەلایەن تەکنەلۆژیای ژیری دەستکردەوە پاڵپشتی دەکرێت.
کۆمپانیای ھاڤێلسان لە ڕێگای ئەو کۆرڤێتەی کە ھەناردەی ڕۆمانیای کردووە، دەرگای ھەناردەکردنی سیستەمی بەرگری نیشتمانی تورکیای بۆ دەرەوە کردەوە، لەوانە سیستەمی جەنگی ئەلیکترۆنی YELKOVAN کە بە ھاریکاری ئەنجوومەنی توێژینەوەی زانستی و تەکنەلۆژی تورکیا (TÜBİTAK) پەرەی پێدراوە، لەگەڵ سیستەمی چەکی ئۆتۆماتیکی "TARGAN" عەیار ١٢.٧ ملم.
چاوەڕوان دەکرێت لە پەراوێزی لووتکەی ناتۆ کە لە ڕۆژانی ٧ و ٨ی ئەم مانگە لە ئەنقەرە بەڕێوەبچێت، سیستەمی "ADVENT" ببێتە مایەی سەرنجی وڵاتانی بەشداربووی لووتکە.