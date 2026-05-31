Sebahatdin Zeyrek, Ali Bilge
31 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 31 مای,س 2026
بە هۆی خۆپێداکێشانی باسێکی نەفەرهەڵگر بە بەربەستەکانی تەنیشت ڕێگەی نێوان دەنیزلی بۆ ساراکۆی، هەشت کەس گیانیان لەدەستدا کە یەکێکیان منداڵ بوو و ٣٣ کەسی دیکەش بریندار بوو.
بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە ڕووداوێکی هاتوچۆدا لە دهنیزلی باشووری خۆرئاوای توركیا، پاسێکی نەفەرهەڵگر خۆی بە بەربەستەکانی تەنیشت ڕێگە داکێشا و بە هۆیەوە ئاگری گرت.
دەستبەجێ دوای ڕووداوەکە تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە، تەندروستی و پۆلیس گەیشتە شوێنی ڕووداوەکە.
