ڕاگەیاندراوی پەیوەندیدار بە دیداری نێوان سەرکۆمار ئەردۆغان و سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە پێشوازییەکەیدا لە سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان-عێراق مەسرور بارزانی نیگەرانی خۆی بە هۆی هێرشەکان بۆ سەر عێراق لە ناویدا هەولێر لە میانی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران دەبڕی و ڕایگەیاند، تورکیا بە هیچ شێوەیەک قبوڵ ناکات کە پێکدادانەکانی ناوچەکە تەشەنە بکاتە وڵاتانی دیکە و لەم قۆناغەدا هاریکارییان لەگەڵ بەرپرسانی هەرێم بەردەوام دەبێت.

فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی NSosyal ڕایگەیاند، سەرکۆمار ئەردۆغان لە کۆشکی دۆڵمەباغچە لە ئیستانبوڵ پێشوازی لە سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان مەسرور بارزانی کرد و دوایین پەرەسەندنەکانی ناوچەکەی لەگەڵ هەڵسەنگاند.

سەرکۆمار ئەردۆغان پاراستنی عێراقی بۆ هەموو ناوچەکە بە گرنگ لە قەڵەم داوە و هیوای خواستووە هەرچی زووە حکوومەتی نوێی عێراق پێک بێت و لە خزمەت یەکێتیی و یەکگرتوویی خەڵکەکەی دابێت.

سەرکۆماری تورکیا ڕاشیگەیاند کە تورکیا سوورە لەسەر پەرەپێدان بە هاریکارییەکانی لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئاماژەی بەوەشداوە کە بۆ بەرەپێشبردنی ئەو پەیوەندییانە لە هەموو بوارەکاندا و لەسەروویانەوە بازرگانی، گەیاندن و وزە بەردەوام دەبن لە هەنگاونان و هێمای بۆ ئەوەش داوە کە، جێبەجێکردنی پڕۆژەی ڕێگەی گەشەپێدان تەنیا بۆ عێراق نا، بەڵکو بۆ هەموو وڵاتانی کەنداویش بە سوود دەبێت.

سەرکۆمار ئەردۆغان لە پێشوازییەکەدا ڕایگەیاند، تورکیا پێداگرە لەسەر بە ئاکام گەیاندنی قۆناغی "تورکیای بێ تیرۆر" و هیوای ئاسایش و سەقامگیری بۆ تورکیا و وڵاتانی دراوسێ بە ئاوات خواست.

