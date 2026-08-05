- "ئەم هەنگاوە بەرەی ناوخۆمان بەهێز دەکات، یەکگرتوویان دەسەلمێنێت و هەنگاوێکی مێژووییە لە ئاراستەی گەیشتن بە ئامانجمان واتە تورکیای بێ تیرۆر کە ژێر ڕێبەرایەتی سەرکۆمارمان ئەردۆغان وەک خاڵێکی وەرچەرخان لە چوارچێوەی ڕوانگەی سەدەی تورکیا جێبەجێ دەکرێت".

ڕاگەیاندراوی بورهانەدین دوران لەبارەی ڕەشنووسی یاسای "بەهێزکردنی هاوده‌نگی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی" - "ئەم هەنگاوە بەرەی ناوخۆمان بەهێز دەکات، یەکگرتوویان دەسەلمێنێت و هەنگاوێکی مێژووییە لە ئاراستەی گەیشتن بە ئامانجمان واتە تورکیای بێ تیرۆر کە ژێر ڕێبەرایەتی سەرکۆمارمان ئەردۆغان وەک خاڵێکی وەرچەرخان لە چوارچێوەی ڕوانگەی سەدەی تورکیا جێبەجێ دەکرێت".

سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەربە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا بورهانەدن دوران لەبارەی پێشکەشکردنی ڕەشنووسی یاسای "بەهێزکردنی هاوده‌نگی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی" ڕایگەیاند، "ئەم هەنگاوە بەرەی ناوخۆمان بەهێز دەکات، یەکگرتوویان دەسەلمێنێت و هەنگاوێکی مێژووییە لە ئاراستەی گەیشتن بە ئامانجمان واتە تورکیای بێ تیرۆر کە ژێر ڕێبەرایەتی سەرکۆمارمان ڕەجەب تەیب ئەردۆغان وەک خاڵێکی وەرچەرخان لە چوارچێوەی ڕوانگەی سەدەی تورکیا جێبەجێ دەکرێت".

بورهانەدین دوران لەبارەی ڕەشنووسی یاسای "بەهێزکردنی هاوده‌نگی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی" پەیامێکی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی NSosyal بڵاو کردەوە.

دوران وێرای ئاماژەدان بەوەیکە پەرلەمانی تورکیا وەک سەرچاوەی ئیرادەی گەلە و ڕەشنووسەکە پێشکەشی کراوە، نووسیوێتی: "ئەم هەنگاوە بەرەی ناوخۆمان بەهێز دەکات، یەکگرتوویان دەسەلمێنێت و هەنگاوێکی مێژووییە لە ئاراستەی گەیشتن بە ئامانجمان واتە تورکیای بێ تیرۆر کە ژێر ڕێبەرایەتی سەرکۆمارمان ڕەجەب تەیب ئەردۆغان وەک خاڵێکی وەرچەرخان لە چوارچێوەی ڕوانگەی سەدەی تورکیا جێبەجێ دەکرێت".

سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکان هەروەها سوپای هەموو لایەنە سیاسییەکان و پەرلەمانتاران کردووە کە لە ڕەوتی داڕشتنەوەی رەشنووسەکەدا بەشدار بوون کە ئامانج لێی ڕزگاربوونی تورکیایە لە کۆت و بەندی تیرۆر.

