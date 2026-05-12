12 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 12 مای,س 2026
ئەردۆغان: "سوپاس بۆ خودا لهسایهی ئەو ڕێکارییانەی جێبەجێمان كردووه بەتایبەت له بواری پلاندانان له بەرهەمهێناندا، لە ئێستادا هیچ کێشەیەکی ئاسایشی دابینکردنی خۆراکمان نییە".
سەرکۆمار ئەردۆغان: "بۆ ئەوەی ئەو شهڕ و پێكدادانهی ئێران و وڵاتانی برای له کەنداو بە قووڵی هەژاندووە کار نەکاتە سەر بەرهەمهێنانی کشتوکاڵمان، لە یەکەم ڕۆژەوە لە ئامادەباشیداین".
سەرکۆمار ئەردۆغان:لەکاتێکدا بە سیاسەتی هاوسهنگی دەرەوەمان وڵاتەکەمان لەو بازنە ئاگرەی دەورەمانی گرتووە دەپارێزین، سەرکەوتووبووین لە دابینکردنی ئاسایشی خۆراکی ٨٦ ملیۆن هاووڵاتیمان.