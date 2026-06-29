پەیوەندی تەلەفۆنی سەرکۆمار ئەردۆغان و ڕابەری نەتەوەیی تورکمانستان بەردی محەمەدۆف

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ ڕابەری نەتەوەیی و بەرژەوەندی گەلی تورکمانستان قوربانگولو بەردی محەمەدۆف ئەنجام دا.

لەم بارەیەوە فەرمانگەی پەیوەندییەکان سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا ڕایگەیاند کە لە گفتوگۆ تەلەفۆنییەکەدا پەیوەندییەکانی نێوان دوو وڵات و پرسە هەرێمی و جیهانییەکان تاوتوێ کراوە.

سەرکۆمار ئەردۆغان لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا ڕایگەیاندووە کە پەیوەندییەکانی تورکیا و تورکمانستان بەردەوام دەبێت و درێژە بە هەنگاوەکانیان دەدەن بۆ ئەم مەبەستە.

سەرکۆماری تورکیا ئەردۆغان هەروەها بانگهێشتی بەردی محەمەدۆف'ی کرد بۆ بەشداری لە ١٣هەمین لووتکەی ڕێکخستنی دەوڵەتە تورکەکان و لووتکەی گۆڕانکاری ئاو و هەوا COP31 و هەروەها پیرۆزبایی ساڵڕۆژی لەدایکبوونی لێکرد.