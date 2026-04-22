پەیوەندی تەلەفۆنی سەرکۆمار ئەردۆغان و سەرکۆماری ئەڵمانیا شتانمایەر

Özcan Yıldırım
22 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 29 نیسان 2026
سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرکۆماری ئەڵمانیا فرانک ڤاڵتەر شتاینمایەر ئەنجام دا.
بە پێی ڕاگەیاندراوێکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا، سەرکۆمار ئەردۆغان لە گفتوگۆیەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ سەرکۆماری ئەڵمانیا ڤاڵتەر شتاینمایەر، پەیوەندییەکانی نێوان دوو وڵات و پرسە هەرێمی و جیهانییەکانی لەگەڵ تاوتوێ کرد.
بە پێی ئەو راگەیاندراوە، سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند کە جەنگ لە ناوچەکەدا ئەورووپا لاواز دەکات و ئەگەر دەستوەردان نەکرێت، خەسارەکانی ئەو دۆخە زۆرتر دەبن.
هەروەها سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، تورکیا هاوشێوەی جەنگی ئێران، لە جەنگی ئۆکراینا-ڕووسیاش هەموو هەوڵەکانی دەخاتە گەڕ بۆ ئەوەی جەنگەکە بە ڕێگەی دانوستان کۆتایی پێ بێت.