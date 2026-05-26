پەیوەندی تەلەفۆنی سەرکۆمار ئەردۆغان و سەرکۆماری ئێران مەسعود پزیشکیان

Kaan Bozdoğan
26 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 26 مای,س 2026
سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرکۆماری ئێران مەسعود پزیشکیان ئەنجام دا.
فەرمانگەی پەیوەندییەکان سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە هەژماری تۆڕی کۆمەڵایەتی NSosyal ڕایگەیاند، لە گفتوگۆکەدا پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و ئێران و پرسە هەرێمی و جیهانییەکانی لەگەڵ هەڵسەنگاندنی بۆ کراوە.
لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاندووە کە بە هۆی پێکدادانەکان لە ناوچەکەدا بە دڵێکی گرانەوە پێشوازی لەو جەژنە دەکەن و ڕایگەیاند کە لەو باوەڕەدایە گەلی ئێران بەسەر ئەم دۆخە سەختەدا دەتوانن زاڵبن و بگەن بە ئارامی.
سەرکۆمار ئەردۆغان ڕاشیگەیاند، تورکیا بۆ دەستەبەری ئاشتی و سەقامگیری لەگەڵ وڵاتانی برادا لەهەوڵدا دەبێت و بۆ گەیشتنی دانوستانەکانیش بە ئاکامێکی ئەرێنی لە هەوڵەکانی بەردەوام دەبێت.
سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بە بۆنەی جەژنی قوربان پیرۆزبایی لە سەرکۆماری ئێران مەسعود پزیشکیان کرد.