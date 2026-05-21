پەیامی سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا دوران لە بارەی هەفتەی چێشتخانەی تورکی

سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکان لە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا، بورهانەددین دوران ڕایگەیاند: "هەفتەی چێشتخانەی تورکی، کە ئەمساڵ بۆ پێنجهەمین جار بە چاودێری خاتوو ئەمینە ئەردۆغان و بە دروشمی 'میرات لەسەر خوانێک' بەڕێوەدەچێت، جگە لە ناساندنی تام و چێژە ڕەسەنەکانی ئانادۆڵو بە جیهان، میراتی شارستانێتی بەهێزمان کە لە ڕابردووەوە تا ئەمڕۆ درێژدەبێتەوە، زیندوو ڕادەگرێت".

لە پەیامێکیدا لە هەژماری خۆی لە NSosyal، دوران ئاماژەی بەوە کرد یادەوەری گەلێک هەندێک جار لە گۆرانییەکی فۆلکلۆریدا دەژی، هەندێکجاریش لە دڵەکاندا کە لە دەوری یەک سفرە کۆدەبنەوە.

