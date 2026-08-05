پەیامی سەرکۆمار ئەردۆغان لەبارەی پڕۆژە یاسای "بەهێزکردنی هاوده‌نگی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی" بە پەرلەمانی تورکیا