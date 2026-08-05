سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لەبارەی گەڵاڵەی یاسای بەهێزکردنی هاوده‌نگی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی ڕایگەیاند: "هیوادارم ئەم هەنگاوە کە بە مەبەستی ڕزگاری هەتاهەتایی تورکیایە لە هەڕەشەی تیرۆر، بەهێزکردنی یەکێتیی و یەکگرتوویی نیشتمانی و دەستبەری کەشوهەوای ئاشتی لە وڵاتەکەمان و ناوچەکەمانە، ببێتە مایەی خێر و خۆشی".

سەرکۆمار ئەردۆغان لەبارەی پێشکەشکردنی پڕۆژە یاسای "بەهێزکردنی هاوده‌نگی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی" بە پەرلەمانی تورکیا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی پەیامێکی بڵاو کردەوە.

لە پەیامەکەی سەرکۆماری تورکیادا هاتووە: "گەڵالەی یاسای "بەهێزکردنی هاوده‌نگی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی" کە لە ئاکامی ڕاوێژی گشتی داڕێژراوە، ئەمڕۆ بە زۆرینەی دەنگ پێشکەش بە پەرلەمانی بەڕێزی تورکیا کراوە، دەرخەری ئیرادەی گەلە خۆشەویستەکەمانە بۆ گەیشتن بە ڕێگەچارەیەکی هەمیشەیی. هیوادارم ئەم هەنگاوە کە بە مەبەستی ڕزگاری هەتاهەتایی تورکیایە لە هەڕەشەی تیرۆر، بەهێزکردنی یەکێتیی و یەکگرتوویی نیشتمانی و دەستبەری کەشوهەوای ئاشتی لە وڵاتەکەمان و ناوچەکەمانە، ببێتە مایەی خێر و خۆشی. سوپاسی پارتە سیاسییەکان، ئەندامانی پەرلەمان و لەسەرووی هەموویانەوە سەرۆکی گشتی مەهەپە بەڕێز دەوڵەت باخەچەلی دەکەم کە لە تەواوکردنی پڕۆژە یاساکەدا یارمەتیدەر بوون".

