پەیامی سەرکۆمار ئەردۆغان بەبۆنەی ١٩ی ئایار ڕۆژی یادی ئەتاتورک و جەژنی وەرزش و لاوان

Özcan Yıldırım
19 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 19 مای,س 2026
بەبۆنەی ١٩ی ئایار، ڕۆژی یادی ئەتاتورک و جەژنی وەرزش و لاوان لە تورکیا، سەرکۆمار ئەردۆغان لە هەژماری خۆی لە NSosyal پەیامێکی بڵاوکردەوە.
سەرکۆمار ئەردۆغان لە پەیامەکەیدا ڕایگەیاند: "پیرۆزبایی ١٩ی ئایار، ڕۆژی یادی ئەتاتورک و جەژنی وەرزش و لاوانی لە هەموو گەنجانمان دەکەم، سڵاو و خۆشەویستی ئاڕاستەی گشت ئەو گەنجانە دەکەم کە لە وڵاتەکەمان و لە دەرەوەی وڵات دەژین. بە ڕێزەوە یادی فەرماندەی گشتیی خەباتی نیشتمانیی، غازی مستەفا کەمال ئەتاتورک و هاوڕێکانی و ئەندامە قارەمانەکانی سوپای پێغەمبەرمان دەکەمەوە. بە ڕەحمەتەوە یادی شەهیدانمان دەکەمەوە کە گیانیان لە پێناوی نەتەوەکەمان بەخشی و هیوای تەمەن درێژی و تەندروست باشی بۆ بریندارانی جەنگ (غازییەکان) دەخوازم".