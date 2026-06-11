سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "مانگی سووری تورکی کە سەرەڕای بارودۆخە سەختەکان دەستی بەزەیی بۆ مەزڵومان و لێقه‌وماوان درێژ دەکات و هاوكاری هه‌ژاران ده‌كات، برینی جه‌نگ و کارەساتە سرووشتییەکان سارێژ دەکات و بووه‌ته‌ ئومێدی مرۆڤایەتیی".

پەیامی سەرکۆمار ئەردۆغان به‌بۆنه‌ی ١٥٨هەمین ساڵیادی دامەزراندنی مانگی سووری تورکی سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان: "مانگی سووری تورکی کە سەرەڕای بارودۆخە سەختەکان دەستی بەزەیی بۆ مەزڵومان و لێقه‌وماوان درێژ دەکات و هاوكاری هه‌ژاران ده‌كات، برینی جه‌نگ و کارەساتە سرووشتییەکان سارێژ دەکات و بووه‌ته‌ ئومێدی مرۆڤایەتیی".

سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕایگه‌یاند: "مانگی سووری تورکی کە سەرەڕای بارودۆخە سەختەکان دەستی بەزەیی بۆ مەزڵومان و لێقه‌وماوان درێژ دەکات و هاوكاری هه‌ژاران ده‌كات، برینی جه‌نگ و کارەساتە سرووشتییەکان سارێژ دەکات و بووه‌ته‌ ئومێدی مرۆڤایەتیی".

لە پەیامێكیدا کە بە بۆنەی ١٥٨هەمین ساڵیادی دامەزراندنی مانگی سووری تورکیەوە بڵاوی کرده‌وە، سه‌ركۆمار ئه‌ردۆغان تیشكی خسته‌ سه‌ر ئه‌وه‌ی مانگی سووری تورکی کە هێمای خێرخوازیی، بەزەیی، بەخشندەیی و هاوسۆزیی گەلەکەمانە، بەو خزمەتگوزاریە بێ سنوورانەی لێبڕاوانه‌ و کاریگەرانه‌ ئەنجامیان دەدات، یەکێکە لە ڕێکخراوە دیاری و به‌رزه‌كانی جیهان لەم بوارەدا.

سه‌ركۆمار ئه‌ردۆغان له‌ په‌یامه‌كه‌یدا ڕایگه‌یاند: "مانگی سووری تورکی کە سەرەڕای بارودۆخە سەختەکان دەستی بەزەیی بۆ مەزڵومان و لێقه‌وماوان درێژ دەکات و هاوكاری هه‌ژاران ده‌كات، برینی جه‌نگ و کارەساتە سرووشتییەکان سارێژ دەکات و بووه‌ته‌ ئومێدی مرۆڤایەتیی. پێموایە مانگی سووری تورکی لەمەودواش بە باشترین شێوە نوێنەرایەتیی وڵاتەکەمان دەکات و جارێکی دیکە وه‌بیریدەهێنمەوە ئەو هێزەی مانگی سووری تورکی کە خزمەت بە ئاشتیی، ئارامیی، برایه‌تیی و دۆستایەتیی دەکات لە هاوكاری و پشتیوانییه‌كانی گەلەکەمانەوە سەرچاوە دەگرێت، بەبۆنەی ساڵیادی دامەزراندنیەوە له‌ قوڵایی دڵمه‌وه‌ سڵاو لە سەرجەم خۆبەخشەکانی دەکەم و داوا لە گەلی ئازیزمان دەکەم پشتیوانی لەم ڕێکخراوە بەڕێزە بکەن".

