Mümin Altaş
11 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 11 حوزەیران 2026
سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕایگهیاند: "مانگی سووری تورکی کە سەرەڕای بارودۆخە سەختەکان دەستی بەزەیی بۆ مەزڵومان و لێقهوماوان درێژ دەکات و هاوكاری ههژاران دهكات، برینی جهنگ و کارەساتە سرووشتییەکان سارێژ دەکات و بووهته ئومێدی مرۆڤایەتیی".
لە پەیامێكیدا کە بە بۆنەی ١٥٨هەمین ساڵیادی دامەزراندنی مانگی سووری تورکیەوە بڵاوی کردهوە، سهركۆمار ئهردۆغان تیشكی خسته سهر ئهوهی مانگی سووری تورکی کە هێمای خێرخوازیی، بەزەیی، بەخشندەیی و هاوسۆزیی گەلەکەمانە، بەو خزمەتگوزاریە بێ سنوورانەی لێبڕاوانه و کاریگەرانه ئەنجامیان دەدات، یەکێکە لە ڕێکخراوە دیاری و بهرزهكانی جیهان لەم بوارەدا.
سهركۆمار ئهردۆغان له پهیامهكهیدا ڕایگهیاند: "مانگی سووری تورکی کە سەرەڕای بارودۆخە سەختەکان دەستی بەزەیی بۆ مەزڵومان و لێقهوماوان درێژ دەکات و هاوكاری ههژاران دهكات، برینی جهنگ و کارەساتە سرووشتییەکان سارێژ دەکات و بووهته ئومێدی مرۆڤایەتیی. پێموایە مانگی سووری تورکی لەمەودواش بە باشترین شێوە نوێنەرایەتیی وڵاتەکەمان دەکات و جارێکی دیکە وهبیریدەهێنمەوە ئەو هێزەی مانگی سووری تورکی کە خزمەت بە ئاشتیی، ئارامیی، برایهتیی و دۆستایەتیی دەکات لە هاوكاری و پشتیوانییهكانی گەلەکەمانەوە سەرچاوە دەگرێت، بەبۆنەی ساڵیادی دامەزراندنیەوە له قوڵایی دڵمهوه سڵاو لە سەرجەم خۆبەخشەکانی دەکەم و داوا لە گەلی ئازیزمان دەکەم پشتیوانی لەم ڕێکخراوە بەڕێزە بکەن".