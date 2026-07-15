پردی شەهیدانی ١٥ی تەمووز بە ڕووی هاتوچۆدا داخرا

بەهۆی چالاکییەکانی ڕۆژی دیموکراسیی و یەکێتیی نیشتمانیی ١٥ی تەمووزەوە، پردی شەهیدانی ١٥ی تەمووز له‌ کاتژمێر ٠٣:٠٠ه‌وه‌ بە ڕووی هاتوچۆدا داخراوه‌.

بەهۆی بەرنامەی "ڕاکردن بۆ یادی شەهیدان و دیموکراسیی ١٥ی تەمووز" کە لە چوارچێوەی چالاکییەکانی ڕۆژی دیموکراسیی و یەکێتیی نیشتمانیی ١٥ی تەمووزدا ساز دەکرێت، پردەکە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی لقی چاودێری هاتوچۆی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی ئیستانبوڵ بە هەردوو ئاڕاستەدا داخرا.

بەپێی ئەوه‌ لەو ڕێگایانەی بە پردی شەهیدانی ١٥ی تەمووزەوە دەبەسرێنەوە، لە ناوچەی یەکتربڕی بێشکتاش-ساریه‌ر لەسەر ڕێگای باشووری D-100 و ناوچەی یەکتربڕی ئومرانیە-ئالتونیزادە لەسەر ڕێگای باکووری D-100، هاتوچۆی ئۆتۆمبێلەکان نابێت.

پردەکە و ڕێگا جیاوازەکان كه‌ لێی دەردەچن له‌ کاتژمێر ١٥:٠٠ دووباره‌ی بە ڕووی هاتوچۆدا دەکرێنەوە.

