٣٦١ گومانلێکراوی داعش لە ئاکامی ئۆپەراسیۆنێکدا لە ٣٩ پارێزگای تورکیا دەستگیر کران

وەزارەتی ناوخۆی تورکیا ڕایگەیاند، لە ئاکامی ئۆپەراسیۆنێکدا کە لە ٣٩ پارێزگای تورکیا بەڕێوەچوو، ٣٦١ گومانلێکراوی سەر بە ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش دەستگیر کرا.

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی وەزارەتی ناوخۆی تورکیا کە لە هەژماری تۆڕی کۆمەڵایەتی NSosyal بڵاو کراوەتەوە، هێزەکانی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی هەواڵگری پۆلیس، بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، دەزگای هەواڵگریی تورکیا (میت) بە هەماهەنگی لەگەڵ داواکاری گشتی پارێزگاکان، ئۆپەراسیۆنێکی هاوکاتیان دژ بە شانە نهێنییەکانی ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش لە ٣٩ پارێزگادا بەڕێوە بردووە و ٣٦١ کەس دەستگیر کراون.

ئۆپەراسیۆنەکە لە هەرکام لە پارێزگاکانی ئادانا، ئادیامان، ئاماسیا، ئەنقەرە، ئانتاڵیا، باتمان، بۆلۆ، بۆردور، بوورسا، چاناککالە، چۆرۆم، دەنیزلی، دیاربەکر، ئەلازیغ، ئه‌رزه‌ڕۆم، ئەسکیشەهیر، غازی عەنتاب، هاتای، ئیستانبوڵ، ئیزمیر، کاستامۆنۆ، قەیسەری، کرکلارئەلی، قیرشەهیر، کلیس، کۆجائەلی، کۆنیا، مانیسا، ماردین، مێرسین، مۆغلا، نیوشەهیر، ئۆردو، ساکاریا، سیرت، شانلی ئورفا، شرنەخ، یالۆڤا و تەکیرداغ بەڕێوەچووە.

لە میانی ئۆپەراسیۆنەکەدا هەروەها دەست بەسەر چەندین چەک و تەقەمەنی و بەڵگەنامەی ڕێکخراوی دیجیتاڵی داگیراوە.