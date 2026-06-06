١٣ دڕۆن بە مەبەستی چاودێریکردنی سنوورەکانی تورکیا لەگەڵ سووریا خرانە خزمەتەوە

لە ڕێوەڕەسمێکیدا ١٣ دڕۆن بە مەبەستی چاودێری سنوورەکان تورکیا لەگەڵ سووریا بۆ پرسی ئەمنی و بەرەنگاربوونەوەی کۆچی نایاسایی، ڕادەستی لایەنی پەیوەندیدار کران.

بە پێی ڕاگەیاندراوێکی پارێزگاری هاتای، ١٣ دڕۆن کە لە لایەن وەزارەتی ناوخۆی تورکیاوە دابین کراوە، لە ڕێوڕەسمێکدا ڕادەستی بەڕێوەبەرایەتی کۆچی پارێزگاکە کرا.

لە ڕێوڕەسەکەدا هەریەکە لە پارێزگاری هاتای مستەفا ماساتلی، سەرۆکی بەڕێوەبەرایەتی کۆچی پارێزگاکە محەمەدسەلامی یازیجی و فەرماندەی یەکەی ١٠ی هێزەکانی جەندەرمە لە پارێزگای هاتای جەنەڕاڵ محەمەد ئاراکۆک بەشدار بوون.

لە میانی ڕێوڕەسمەکەدا پارێزگاری هاتای مستەفا ماساتلی ڕایگەیاند کە پارێزگاکەیان ٢٧٨ مەتر هێڵی سنووری هەیە و بۆ دابینکردنی ئاسایشی ئەو سنوورانە و بوونی تەکنۆلۆجیایەکی لەو شێوەیە پێویست بوو.



مستەفا ماساتلی ئاماژەی بەوەشدا کە تورکیا بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و کۆچی نایاسایی کەڵک لە نوێترین تەکنۆلۆجیای سەردەم وەردەگرێت و گوتیشی، ئەو دڕۆنانە دەتوانن باشترین کاریگەرییان هەبێ لە دەستەبەری ئارامی و سەقامگیری ناوچەکە.