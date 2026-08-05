پەرلەمانی تورکیا - AA



وەڵامی ١٠ پرسیار لەبارەی ڕەشنووری یاسای "بەهێزکردنی هاوده‌نگی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی" بەو شێوەیەیە:



١- ئامانج لەم گەڵاڵەیە چییە و چ کەسانێک دەگرێتەوە؟

ئامانجی ئەم گەڵاڵەیە، دوای بڵاوبوونەوەی بڕیاری ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوەیی لە ڕۆژنامەی فەرمی لەسەر بنەمای پەسەندی دامەزراوە تەناهییەکان کە کۆی چالاکییەکانی ڕێکخراوی تیرۆریستی پەکەکە/کەجەکە و هەموو پێکهاتەکانی پەیوەندیدار، ڕادەستکردنی چەک و تەقەمەنییەکانییەتی تەواوکراوە و هەروەها پێداچوونەوە بە دۆسیەی دادوەری، دواخستنی بڕیار و سزاکان و دیاریکردنی کردەوەکانی یاسایی پەیوەندیدارە بەو دۆخە.

ئەم گەڵالەیە تاوانەکانی پەیوەندیدار بە دامەزراندن و یان بەڕێوەبردنی ڕێکخراوی تیرۆریستی پەکەکە/کەجەکە، یارمەتیدانی هۆشیارانە و بە ئەنقەست، پڕوپاگەندە بۆی، تاوانەکان لە چوارچێوەی چالاکییەکانیان و هەروەها پارەدارکردنی تیرۆریزم بۆ بەرژەوەندی ڕێکخراوەکە دەگرێتەوە و لە چوارچێوەی یاسای "بەهێزکردنی هاوده‌نگی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی" پێشبینی بۆ کراوە.

٢- دواخستنی لێکۆڵینەەکان و پێداچوونەوە دادوەرییەکان چۆن جێبەجێ دەکرێت؟

ئەو تاوانانەی کە سزاکەیان کەمترە لە ١٥ ساڵ بۆ ماوەی ٥ ساڵ دوادەخرێت

ئەو تاوانانەی کە سزاکەیان لە ١٥ ساڵ زیاتر، بەندی هەتا هەتایی، بۆ ماوەی ١٠ ساڵ سزاکە دوادەخرێت.

٣- بڕیارەکانی پەیوەندیدار بە دواخستن چۆن تۆمار دەکرێت؟

هەموو بڕیارەکانی دواخستن لە سیستەمێکدا تۆمار دەکرێت

٤- لەبارەی ئەو تۆمەتبارانەی کە ئەم گەڵاڵەیە دەیانگرێتەوە چ بڕیارێک دەردەکرێت؟

جێبەجێکردنی بڕیاری دواخستن، دەبێتە هۆی ڕێگریی لە دەستبەسەرداگرتنی موڵک و ماڵیان

لە ماوەی دواخستنی سزاکە، کات بۆ جێبێجێکردنی سزاکە بە تەواوی ڕادەگیرێت

٥- ئەگەر کەسێک دوای بڕیاری دواخستنەکە، دووبارە تووشی تاوانی تیرۆریستی بوو، چی دەبێت؟

بڕیاری دواخستنەکە هەڵدەوەشێتەوە، جێبەجێکردنی سزاکەی بەسەردا دەسەپێندرێت.

٦- ئایا رێگرییەکان لە مافی گشتی بە هۆی سزادانەکان چارەسەر دەبێت؟

بۆ ئەو بڕیارانەی کە ٥ ساڵ دوا دەکەون، پێویستە دوو سال بەسەر ڕێککەوتی دواخستنەکە تێپەڕ بێت.

بۆ ئەو بڕیارانەی کە ١٠ ساڵ دوا دەکەون، پێویستە سێ سال بەسەر ڕێککەوتی دواخستنەکە تێپەڕ بێت.

٧- چاودێری بەسەر جێبەجێکردنی ئەم یاسا چۆن دەبێت؟

چاودێری و چۆنییەتی جێبەجێکردنی یاساکە بەسەر ئەوانەی کە یاساکە دەیانگرێتەوە لە لایەن دەستەیەک دەبێت کە لە سەرۆکایەتی جێگری سەرکۆمار و ئەندامێتی وەزیری داد، وەزیری دەرەوە، وەزیری ناوخۆ، وەزیری بەرگریی، سکرتێری گشتیی سەرۆکایەتی کۆمار، سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی نیشتمانیی (میت) و سکرتێری گشتیی ئەنجوومەنی ئاسایشی نیشتمانی پێک دێت.

٨- ئایا پەرلەمانی تورکیا لەم ڕەوتەدا ڕۆڵی دەبێت؟

دەستەی چاودێری یاساکە، پەرلەمانی تورکیا لە ڕەوتی جێبەجێکردنی یاساکە ئاگادار دەکاتەوە.

هەروەها بە فەرمانی سەرۆکی پەرلەمان، کۆمیسیۆنێکی چاودێری پێک دێت.

٩- لەبارەی چەک، تەقەمەنی و ئەو کەرەستانەی کە لە ڕێکخراوی تیرۆریستی وەردەگیرێن، چی دەکرێت؟

- هەموو چەک، تەقەمەنی و کەلوپەلانەی کە وەردەگیرێن، بە شێوەی فەرمی تۆمار دەکرێن.

١٠- خواست چۆن پێشکەش دەکرێت؟

دوای بڵاوبوونەوە لە ڕۆژنامەی فەرمیدا، ئەوانەی کە یاساکە دەیانگرێتەوە لە ماوەی شەش مانگدا بە شێوەی نووسراو، داواکاری دەدەنە سەرۆکایەتی داواکاری گشتی و یان ئەو دامەزراوانەی کە دیاری دەکرێن.

