ئەو مۆزەخانە، مۆنۆمێنت و شوێنە یادگارییانەی دوای هەوڵی کودەتای ١٥ی تەمووزی ٢٠١٦ی ڕێکخراوی تیرۆریستیی فەتحوڵڵاچی (فەتۆ) لە شوێنە دیاره‌کانی ئیستانبوڵ بنیاتنراون، سەرەڕای تێپەڕبوونی ١٠ ساڵ بەسەر ڕووداوەکەدا، یادەوەری خه‌باتی دیموکراسیی زیندوو ڕاده‌گرن و ڕۆحیەتی ئەو شەوە دەگەیەننە نەوەکانی داهاتوو.

لە شەوی ١٥ی تەمووزدا لە ئیستانبوڵ، بەرگریی دژی هەوڵی کودەتاکە لە چەندین شوێنی وەک پردی شەهیدانی ١٥ی تەمووز کە لەو کاتەدا ناوی "پردی بۆغازیچی" بوو، ساراچخانە، چەنگەلکۆی، فڕۆکەخانەی ئه‌تاتورک، کۆمەڵگەی وەتەنی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی ئیستانبوڵ، بەڕێوەبەرایەتی هەرێمی تورک تێلیکۆم لە ئاجیبادەم و بازگەکانی ئۆرهانلی بەڕێوەچوو.

شوێنەواری ئەو شەوەی کە تیایدا ٢٥٣ کەس لە تورکیا شەهید بوون و زیاتر لە دوو هەزار و ٧٠٠ کەس بوونە غازی، لەو مۆزەخانە، مۆنۆمێنت و شوێنە یادگارییانەدا بە زیندوویی دەهێڵرێنەوە.

مۆزەخانەی یادەوەری ١٥ی تەمووز، مەزارگەی شەهیدانی ١٥ی تەمووز، مۆنۆمێنتی ١٥ی تەمووز لە ساراچخانە، کانی شەهیدانی ١٥ی تەمووز، مۆنۆمێنتی شەهیدانی ١٥ی تەمووز لە باغجلار و مۆنۆمێنتی دیموکراسی و کۆماری ١٥ی تەمووز لە بێشکتاش، هەم بەڵگەنامەی ڕووداوەکانن و هەم وەک هێمای خه‌باتی دیموکراسی پێشوازی لە سەردانیکاران دەکەن.