١٠هه‌مین ساڵیادی هەوڵی کودەتای ١٥ی تەمووزی فەتۆ - یادەوەری ١٥ی تەمووز لە شوێنە دیاره‌کانی ئیستانبوڵ زیندوو ڕاده‌گیرێت