١٠هه‌مین ساڵیادی هەوڵی کودەتای ١٥ی تەمووزی فەتۆ-بەو شانازییەی لە باوکه‌ شه‌هیده‌كه‌ی بۆی ماوه‌ته‌وه‌ ژیان به‌سه‌ر ده‌بات