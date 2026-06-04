وەزیری ژینگە و شارسازی و گۆڕانی کەشوھەوا کوروم دەبێتە میوانی مێزی سەرنووسەرانی ئاژانسی ئانادۆڵو

Fatma Sevinç Çetin
04 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 04 حوزەیران 2026
ئەنقەرە - AA
وەزیری ژینگە و شارسازی و گۆڕانی کەشوھەوا، موراد کوروم بەشداری لە بەرنامەی مێزی سەرنووسەرانی ئاژانسی ئانادۆڵو دەکات.
موراد کوروم لە بەرنامەی مێزی سەرنووسەرانی ئاژانسی ئانادۆڵو کە کاتژمێر ١١:٠٠ دەستپێدەکات وەڵامی پرسیارەکان دەداتەوە و ھەڵسەنگاندن بۆ کار و چالاکییەکانی وەزارەتەکەی و ڕۆژەڤ دەکاتەوە.
لە مێزی سەرنووسەرانی ئاژانسی ئانادۆڵودا، پرسیار لە کوروم دەکرێت سەبارەت بە دوایین قۆناغی "پرۆژەی نیشتەجێبوونی سەدەدا" ، ھەڵمەتە نوێیەکانی نیشتەجێکردنی کۆمەڵایەتی، ھەوڵەکانی گۆڕینی شارەکان، ھەڵمەتی "نیوە لە ئێمەوە"، پرۆسەی گۆڕانکاری لە ناوچەی بوومەلەرزە، ڕێکخستنی کرێی چاککردنەوە لە کۆمەڵگەی نیشتەجێبوون، و ئامادەکارییەکان بۆ COP٣١ کە لە ئەنتاڵیا بەڕێوەدەچێت.
دیدارەکەی وەزیری ژینگە و شارسازی و گۆڕانی کەشوھەوا، موراد کوروم لە ماڵپەڕی ئاژانسی ئانادۆڵو (www.aa.com.tr) بڵاودەکرێنەوە. ھەروەھا لە ھەژماری (@anadoluajansi) و (@AACanli) دەتوانرێت سات بە سات بەدواداچوونی بۆ بکرێت.