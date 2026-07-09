وەزیری وزە و سەرچاوە سروشتییەکانی تورکیا، ئاڵپارسلان بایراکتار ڕایگەیاند کە گواستنه‌وه‌ی نەوت لە عێراقەوە بۆ جەیهان بەردەوام دەبێت.



وەزیری وزە و سەرچاوە سروشتییەکانی تورکیا، ئاڵپارسڵان بایراکتار دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ وەزیری نەوتی عێراق، باسم محەمەد خوزەیر و سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی لە بەغدا کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی سازکرد.

وەزیر بایراکتار، ڕایگەیاند: "مایەی ماوەیەکی درێژە گفتوگۆ لەسەر ڕێککەوتنێکی نوێ دەکەین کە بەردەوامیی ڕەوتی هەناردەکردن لە رێگەی هێڵی بۆریی نەوتی عێراق-تورکیا مسۆگەر بکات." هه‌روه‌ها گوتی: "بەهۆی ئەوەی ڕێککەوتننامەی هێڵی بۆریی نەوتی عێراق-تورکیا لە کۆتایی ئەم مانگەدا بەسەردەچێت، ڕێککەوتنێکمان گەیاندووەتە قۆناغی کۆتایی کە ١٢ مانگی داهاتوو دەگرێتەوە. ئامانجمانە لە ڕۆژانی داهاتوودا واژووی بکەین و بۆ ڕای گشتیی بڵاوبکەینەوە.

بایراکتار، ئاماژەی بە ڕەوتی هەناردەکردنی نەوت لە ڕێگەی هێڵی بۆریی نەوتی عێراق-تورکیاش کرد و ڕایگەیاند: "گواستنه‌وه‌ی نەوت لە عێراقەوە بۆ جەیهان بەردەوام دەبێت".

بایراکتار ڕایگەیاند کە پەیوەندییەکانی وزەی نێوان عێراق و تورکیا بوارێکن کە خاوەن توانایەکی بەربڵاون و ئاماژەی بەوە کرد کە لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق، عەلی زەیدی و وەزیری نەوتی عێراق، باسم محەمەد خوزەیر ئەم بابەتەیان تاوتوێ کردووە و پەیامی سەرکۆمار ڕەجەب تەیب ئەردۆغانیشی پێگەیاندوون.

بایراکتار ئاماژەی بەوە کرد کە پڕۆژەی هێڵی بۆری نەوتی عێراق-تورکیا پڕۆژەیەکی نیو سەدەیە کە لە ساڵانی ١٩٧٠وە بەردەوامە و ڕایگەیاند کە تورکیا ماوەیەکی درێژە ئەم هێڵەی بە کارایی هێشتووەتەوە.

وەزیر بایراکتار ئەمانەی خستەڕوو:

"هەندێک ڕووداوی ڕابردوو و ناسەقامگیری ناوچەکە، بەداخەوە ڕێگەی نەدا ئەم هێڵە بە تەواوی توانای خۆیەوە بەکاربهێندرێت. ئێستا ئەو خاڵەی کە وەک هاوبەش سەیری دەکەین؛ بەکارهێنانی تەواوی توانای ئەم هێڵەیە و تەنانەت زیادکردنی تواناکەشیەتی. درێژکردنەوەی هێڵەکە تا بەسرە و گەیاندنی ئەو نەوتەی لە بەسرە بەرهەم دەهێندرێت لە ڕێگەی ئەم هێڵەوە بۆ جەیهان و لەوێشەوە بۆ بازاڕەکانی جیهان، بە ڕاستی جێگرەوەیەکی گرنگە. گرژییەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا و ئەو نادیارییەی کە ساڵانێکە بەهۆی جەنگەوە لە بازاڕەکانی جیهاندا بەردەوامە، دوو شتمان بەسەردا دەسەپێنێت؛ یەکەم بەستراوەیی زیاتر پێویستە و دەبێت ستراتیژیی هەمەجۆرکردنێکی زۆر گرنگ جێبەجێ بکەین. تەواوی هەناردەی نەوتی عێراق لە ڕێگەی گەرووی هورمزەوە ئەنجام دەدرێت و هەر ئاستەنگێک لەوێ دروست بێت دەبێتە کۆسپ بۆ عێراق. ئەمە نەخۆش بە تەنها بۆ ئەوان، بەڵکو بۆ بازاڕی نەوتی جیهانیش ڕاستە."

زیادکردنی توانای هێڵی بۆرییەکە لە رۆژەڤدایە

وەزیر بایراکتار لەبارەی زیادکردنی توانای هێڵی بۆری نەوتی عێراق-تورکیاش دوا و ڕایگەیاند: "ئەو شتەی ئامانجمانە؛ بەکارهێنانی تەواوی توانای ئێستایە، بەڵام بێگومان توانای ناوچەکە وا دەخوازێت کە بەرهەمهێنەرانی دیکەش بۆ ئەمە زیاد بکەین و ئەگەر ئەوانیش پێویستی و حەزیان لێی هەبێت، دەکرێت ئەم دەرگایەیان بۆ بکەینەوە. دەکرێت ئەمە (هێڵی بۆری) بگۆڕدرێت بۆ هێڵێکی بۆری نەوت بە توانای ٢ ملیۆن و نیو بەرمیل. لە ئێستادا خاڵی بەهێزی ئێمە بوونی ئەم هێڵەیە لە ئێستادا. ئەم هێڵە هەیە و بەبێ پێویستی بە وەبەرهێنانێکی زۆر گەورە، دەتوانین گواستنەوەی ١ ملیۆن و نیو بەرمیل بەدی بهێنین. دەتوانین توانای ئەمە بە وەبەرهێنانی زیاتر، زۆر لەوەش زیاتر بکەین."

لە کەرتی کارەباشدا لەگەڵ عێراق جەخت لەسەر "پەیوەستبوون" دەکرێتەوە

بایراکتار ئاماژەی بەوە کرد کە لە کەرتی کارەباشدا پێویستی بە پەیوەستبوون لەگەڵ عێراق هەیە و ڕایگەیاند کە هێڵی گواستنەوەی کارەبای نێوان هەردوو وڵات دەکرێت بە تەواوی توانای خۆیەوە و لە ڕێگەی هێڵە نوێیەکانی گواستنەوەوە بە زیادکردنی تواناکەی بخرێتە گەڕ.

بایراکتار جەختی لەوە کردەوە کە بیرۆکەی گەیاندنی غازی سروشتی بۆ عێراق لە ڕێگەی تورکیاوە بە مەبەستی بەکارخستنی وێستگەکانی ئێستا و ئەو وێستگانەی کە لە داهاتوودا لەوێ دروست دەکرێن بە عێراق گەیاندووە و ڕایگەیاند کە وەبەرهێنانەکانی لایەنی تورکیا تەواو بوون.

بایراکتار ڕایگەیاند: "لە ئێستادا لەسەر سنووری تورکیا غازی سروشتی هەیە. بەو هێڵە بۆرییانەی غازی سروشتی کە لە لایەن عێراقەوە دروستی دەکەین، ڕەنگە بۆ چەند ساڵێک پێویستی غازی سروشتی لێرە لەوێوە دابین بکەین، بەڵام لە داهاتوودا دەخوازین پڕۆژەکانی وەک گواستنەوەی سەرچاوەکانی دیکەی غازی سروشتی کە لە عێراق یان کەنداو بەرهەم دەهێندرێن، بە بەکارهێنانی هەمان هێڵی بۆری و ئەمجارەیان بە پێچەوانەکردنەوەی ئاڕاستەی ڕۆشتنەکە بۆ تورکیا و لە ڕێگەی تورکیاوە بۆ ئەورووپا، پێکەوە جێبەجێ بکەین."