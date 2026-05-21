وەزیری بەرگریی تورکیا: "پەرە بە چەندین سیستەمی سەربازیی دەدەین كە پێشتر لە دەرەوە هاوردەمان دەكردن"

وەزیری بەرگریی تورکیا، یاشار گولەر ڕایگەیاند کە ئێستا لە ڕێگای ئەندازیاران و تواناى ناوخۆییەوە، پەرە بە چەندین سیستەمی گرنگ دەدەن و بەکاریان دەھێنن کە لە ڕابردوودا لە دەرەوەی ھاوردە دەکران.

یاشار گولەر لە میانی مانۆڕە سەربازییەکانی " EFES-2026" لە پارێزگای ئەزمیر ئاماژەی بەوەدا کە ژینگەی ئاسایشی جیھان و ناوچەکە ئاڵۆزتر و لاوازتر بووە و ڕاشیگەیاند، پێویستە لەم قۆناغەدا پەرە بە سێ پرسی سەرەکی بدرێت کە زۆر گرنگن یەک لەو پرسانە تایبەتە بە ئامادەیی بەردەوامی ھێزە چەکدارەکانی تورکیا.

وەزیری بەرگریی تورکیا جەختی لەوەش کردەوە کە مەشق و مانۆڕ بە خاڵی سەرەکی دادەندرێن بۆ بەرزکردنەوەی کارایی ھێزەکان و پەرەپێدان بە توانای ئۆپەراسیۆنی ھاوبەش.

ھەروەھا یاشار گولەر باسی لەوەش کرد کە مانۆڕەکانی " EFES-2026"، توانای فەرماندەیی و کۆنتڕۆڵکردن، وەڵامدانەوەی خێرا و توانای ئۆپەراسیۆنی ھاوبەشی ھێزەکانی تورکیا نیشان دەدات.

