وەزارەتی دەرەوەی تورکیا هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر سووریای بە تووندی ئیدانە کرد

Can Efesoy
29 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 29 حوزەیران 2026
وەزارەتی دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاند، هێرشەکانی سوپای ئیسرائیل لە قونەیترە و دەرعا لە سووریا کە بە پێچەوانەی یەکپارچەیی، یەکێتیی و سەروەری خاکی ئەو وڵاتەیە، بە تووندی سەرکۆنە دەکات.
لە ڕاگەیاندراوێکی وەزارەتی دەرەوەی تورکیادا هاتووە: "هێرشەکانی سوپای ئیسرائیل لە قونەیترە و دەرعا لە سووریا کە بە پێچەوانەی یەکپارچەیی، یەکێتیی و سەرەوەری خاکی ئەو وڵاتەیە، بە تووندی سەرکۆنە دەکەین. ئەم هێرشانە کە گیان و ماڵی خەڵک لەبەرچاو ناگرن و ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر مەترسی دەخەنە سەر گیانی خەڵکی سڤیل، بە ئاشکرا پێشێلکردنی جیاکردنەوەی هێزەکان لە ساڵی ١٩٧٤ە".
وەزارەتی دەرەوەی تورکیا لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئاماژەی بە پێشکەوتنەکانی سووریا لە دوای کانوونی یەکەمی ٢٠٢٤ داوە و داوا لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کراوە کە ڕێگریی بکەن لەو هێرشانە کە سەقامگیری ناوچەکە دەخاتە مەترسییەوە.