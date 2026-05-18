وەرگەڕانی پاسێک لەسەر ڕێگای ئیستانبوڵ-ئیزمیر برینداربوونی ٢٥ کەسی لێکەوتەوە

لەسەر ڕێگای خێرای ئيستانبوڵ-ئیزمیر، پاسێکی گەشتیاری وەرگەڕا و، بەهۆیەوە ٢٥ کەس برینداربوون.

ڕووداوەکە لە ناوچەی یەنیمەهەلە و بەهۆی لە کۆنترۆڵدەرچوونی پاسەکە ڕوویداوە.

دوای ئاگادارکردنەوەیان تیمەکانی فریاگوزاری، جەندرمە، ئاگرکوژێنەوە، پۆلیس و تیمەکانی تەندروستی رەوانەی شوێنی رووداوەکە کران.

لەو ڕووداوەدا، لە کۆی ٤٠ سەرنشینی پاسەکە ٢٥ کەسیان برینداربوون.

بریندارەکان لەلایەن تیمەکانی تەندروستییەوە گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانەکانی نزیک و چارەسەرییان بۆ دەکرێت.