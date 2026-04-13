Sercan İrkin
13 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 13 نیسان 2026
وەزیری دەرەوەی توركیا، هاکان فیدان بەشداری لە بهرنامهی "مێزی سەرنووسەر"ی ئاژانسی ئانادۆڵودا دەکات.
ئهمڕۆ کاتژمێر ١١:٠٠ (بهكاتی ههولێر)، فیدان لە بهرنامهی "مێزی سەرنووسەر"ی ئاژانسی ئانادۆڵودا، وەڵامی پرسیارەکان دەربارەی سیاسەتی دەرەوەی تورکیا و ڕۆژەڤی جیهان دەداتەوە و هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکات.
لە چوارچێوەی دیدارەکەدا چەندین پرسیار ئاڕاستەی فیدان دەکرێن، لەوانە: دوایین دۆخی ئاگربەستە کاتییەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران، دیپلۆماسی نێوەندگیریی تورکیا، پێشبینییەکان بۆ ڕاوەستان یان تەشەنەسەندنی جینگ دوای گفتوگۆکانی ئیسلام ئاباد، پلانی یارییە ههرێمییەکانی ئیسرائیل لە ڕێگەی لوبنانەوە، کاریگەرییەکانی جهنگ لەسەر جیۆپۆلیتیکی قوبرس، قهیرانی مرۆیی و دووبارە ئاوەدانکردنەوەی غەززە، گەڕان بەدوای میکانیزمی ئاسایشی ههرێمیی، سیناریۆ نوێیەکان لە هێڵەکانی گواستنەوەی وزە، داهاتووی ناتۆ و لووتکەی تورکیا، هەوڵەکانی ئێران لە گەرووی هورمز، پەیوەندییە سێ قۆڵییەکانی تورکیا-ئۆکراینا-سووریا و چاوەڕوانییەکان لە
