وەزیری دەرەوەی توركیا، هاکان فیدان بەشداری لە به‌رنامه‌ی "مێزی سەرنووسەر"ی ئاژانسی ئانادۆڵودا دەکات.

ئه‌مڕۆ کاتژمێر ١١:٠٠ (به‌كاتی هه‌ولێر)، فیدان لە به‌رنامه‌ی "مێزی سەرنووسەر"ی ئاژانسی ئانادۆڵودا، وەڵامی پرسیارەکان دەربارەی سیاسەتی دەرەوەی تورکیا و ڕۆژەڤی جیهان دەداتەوە و هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکات.

لە چوارچێوەی دیدارەکەدا چەندین پرسیار ئاڕاستەی فیدان دەکرێن، لەوانە: دوایین دۆخی ئاگربەستە کاتییەکەی نێوان ئەمریکا و ئێران، دیپلۆماسی نێوەندگیریی تورکیا، پێشبینییەکان بۆ ڕاوەستان یان تەشەنەسەندنی جینگ دوای گفتوگۆکانی ئیسلام ئاباد، پلانی یارییە هه‌رێمییەکانی ئیسرائیل لە ڕێگەی لوبنانەوە، کاریگەرییەکانی جه‌نگ لەسەر جیۆپۆلیتیکی قوبرس، قه‌یرانی مرۆیی و دووبارە ئاوەدانکردنەوەی غەززە، گەڕان بەدوای میکانیزمی ئاسایشی هه‌رێمیی، سیناریۆ نوێیەکان لە هێڵەکانی گواستنەوەی وزە، داهاتووی ناتۆ و لووتکەی تورکیا، هەوڵەکانی ئێران لە گەرووی هورمز، پەیوەندییە سێ قۆڵییەکانی تورکیا-ئۆکراینا-سووریا و چاوەڕوانییەکان لە

