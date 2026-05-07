وان.. لە ڕۆژانی ١٤-١٥ی ئایاردا سیمپۆزیۆمی نێودەوڵەتیی کوردۆلۆجی بەڕێوەدەچێت

پەیمانگای زمانە زیندووەکانی زانکۆی یوزونجو یڵ لە وان، وه‌ك نه‌ریتێكی ساڵانه‌ ئه‌مسال بە دروشمی "مەلای باتەی و میراتەکەی"، لە رۆژانی ١٤-١٥ی ئایاری ٢٠٢٦دا، حەوتهه‌مین سیمپۆزیۆمی نێودەوڵەتیی كوردۆلۆجی ڕێکدەخات.

بەپێی ڕاگەیاندراوی زانکۆکە، سیمپۆزیۆمەکە لە ناوەندی کلتووری پرۆفیسۆر د. جەنگیز ئاندینچ بەڕێوەدەچێت و، لە تورکیا، هەرێمی کوردستان-عێراق و وڵاتانی جیاوازەوە بەشداری تێدا ده‌كرێت.

چالاکییەکانی سیمپۆزیۆمەکە لە کاتژمێر ١٠:٠٠ -١٧:٠٠دا به‌ڕێوه‌ده‌چن.