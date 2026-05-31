هەزاران گەشتیار ڕوو لە وان دەکەن بۆ بینینی کۆچی ماسی دارەخ لە دەریاچەکەیدا

Necmettin Karaca
31 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 31 مای,س 2026
هەزاران گەشتیار هاوکات لەگەڵ پشووەکانی جەژنی قوربان ڕوو لە پارێزگای وان دەکەن بۆ بینینی کۆچی ماسی دارەخ کە ساڵانە لەم وەرزەدا دەبیندرێت.
كۆچی ماسی دارهخ كه له دهریاچهی وان دهژی و لهنێوان ١٥ی نیسان-١٥ی تهمووزدا به مهبهستی گهرادانان، بهپێچهوانهی ئاڕاستهی ئاو مهله دهكات و خۆی دهگهیهنێته ئاوه سازگارهكان، درێژهی ههیه.
ههموو ساڵێك ههزاران كهس دهبنه شایهتحاڵی كۆچی ئهو ماسییانهی كه له ههمان ڕێكهوتی ههموو ساڵێكدا، بهمهبهستی دانانی گهراكانیان خۆیان له ئاوه سوێرهكانی دهریاچهكهوه دهگهیننه ئاوه سازگارهكان.
لە ڕۆژانی پشووی جەژندا شارۆچكهی ئەرجیش لە وان بووە شوێنی هەزاران گەشتیار و ئارهزوومهندانی فۆتۆگرافی بۆ بینینی کۆچی ماسیەکان و تۆمارکردنی به كامێرا و مۆبایلهكانیان.
هاوكات نهوڕهس و قهلهڕهشهكانی ناوچهكه له بۆسهدان بۆ ئهوهی ڕاوی ماسییه دارهخهكان بكهن كه به پێچهوانهی ئاڕاستهی ئاو مهله دهكهن.