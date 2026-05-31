هەزاران گەشتیار ڕوو لە وان دەکەن بۆ بینینی کۆچی ماسی دارەخ لە دەریاچەکەیدا

هەزاران گەشتیار هاوکات لەگەڵ پشووەکانی جەژنی قوربان ڕوو لە پارێزگای وان دەکەن بۆ بینینی کۆچی ماسی دارەخ کە ساڵانە لەم وەرزەدا دەبیندرێت.

هه‌موو ساڵێك هه‌زاران كه‌س ده‌بنه‌ شایه‌تحاڵی كۆچی ئه‌و ماسییانه‌ی كه‌ له‌ هه‌مان ڕێكه‌وتی هه‌موو ساڵێكدا، به‌مه‌به‌ستی دانانی گه‌راكانیان خۆیان له‌ ئاوه‌ سوێره‌كانی ده‌ریاچه‌كه‌وه‌ ده‌گه‌یننه‌ ئاوه‌ سازگاره‌كان.

لە ڕۆژانی پشووی جەژندا شارۆچكه‌ی ئەرجیش لە وان بووە شوێنی هەزاران گەشتیار و ئاره‌زوومه‌ندانی فۆتۆگرافی بۆ بینینی کۆچی ماسیەکان و تۆمارکردنی به‌ كامێرا و مۆبایله‌كانیان.

هاوكات نه‌وڕه‌س و قه‌له‌ڕه‌شه‌كانی ناوچه‌كه‌ له‌ بۆسه‌دان بۆ ئه‌وه‌ی ڕاوی ماسییه‌ داره‌خه‌كان بكه‌ن كه‌ به‌ پێچه‌وانه‌ی ئاڕاسته‌ی ئاو مه‌له‌ ده‌كه‌ن.