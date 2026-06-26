هه‌ڵبژارده‌ی توركیا به‌ ئه‌نجامی ٣-٢ سه‌ركه‌وت به‌سه‌ر هه‌ڵبژارده‌ی ئەمریکادا و، ماڵئاوایشی لە مۆندیال کرد