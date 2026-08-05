Kemal Karadağ
05 ئاب 2026•نوێکردنەوە: 05 ئاب 2026
سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا نوعمان کورتوڵمووش لەبارەی پێشکەشکردنی پێشنیاری یاسای چوارچێوە بە پەرلەمانی وڵاتەکەی ڕایگەیاند، ئەو کارانەی لەژێر چەتری پەرلەمان بەڕێوەدەچن بوونە نمونەیەکی بێهاوتای دیموکراسی کە عەقڵی دەوڵەت و دانایی گەل بەیەک دەگەیەنێت.
کورتوڵمووش لە هەژماری تۆڕی کۆمەڵایەتی پەیامێکی لەم بارەیەوە بڵاو کردەوەە.
لە پەیامەکەی سەرۆکی پەرلەماندا هاتووە: “ئەو کارانەی لەژێر چەتری پەرلەمان بەڕێوەدەچن بوونە نمونەیەکی بێهاوتای دیموکراسی کە عەقڵی دەوڵەت و دانایی گەل بەیەک دەگەیەنێت”
نوعمان کورتوڵمووش هەروەها نووسیوێتی: "ئەم کارە لە چوارچێوەی ئامانجی تورکیای بێ تیرۆردا قەڵای ناوخۆیی وڵاتەکەمان پتەوتر دەکات و قۆناغێکی گرنگە کە یەکڕیزی و برایەتییمان بەهێزتر دەکات".