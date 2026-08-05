نوعمان کورتوڵمووش: "پڕۆژە یاسای چوارچێوە، یەکڕیزی و برایەتییمان بەهێزتر دەکات" سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا نوعمان کورتوڵمووش: (پێشکەشکردنی پێشنیاری یاسای چوارچێوە بە پەرلەمان) ئەو کارانەی لەژێر چەتری پەرلەمان بەڕێوەدەچن بوونە نمونەیەکی بێهاوتای دیموکراسی کە عەقڵی دەوڵەت و دانایی گەل بەیەک دەگەیەنێت.