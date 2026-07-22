نوعمان کورتوڵمووش: "(تورکیای بێ تیرۆر) هیوادارین بەر لە پشووی پەرلەمان، پڕۆژە یاساکە پەسەند بکرێت"

Adem Balta, Oğuzhan Sarı, Kemal Karadağ
22 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 22 تەمووز 2026
سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا نوعمان کورتوڵمووش ڕایگەیاند، "لەمەولاوە لە تورکیا دەنگی تەقە و تەقینەوە نابیسترێت، تەنیا سروودەکان بۆ برایەتی، ئاشتی، ئاسایش و سەقامگیری دەبیسترێت".
نوعمان کورتوڵمووش لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا کە لە پەرلەمانی تورکیا ساز درابوو، لەبارەی قۆناغی تورکیای بێ تیرۆر و پڕۆژەیاسای پەیوەندیدار بەو قۆناغە لێدوانی بۆ میدیاکان دا.
کورتوڵمووش لەم بارەوە ڕایگەیاند: "هیوادارین پەرلەمان بەر لە پشووی خۆی، پڕۆژە یاساکە پەسەند بکات و دەرگایەکی نوێی بەرەوڕووی تورکیا بکاتەوە".
سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا گوتیشی: "ئەو یاسایە پێناسەی دۆخێکی قەیرانی دەکات، بە واتایەکی دیکە، ڕێکارێکە بۆ دیاریکردن و پەسەندکردنی ئەوەیکە ڕێکخراوێکە چەک دادەنێت و هەڵدەوەشێتەوە و ئەوە دەبێ تێدا بگونجێندرێت و ئەوە هەرگیز لێبوردنێکی گشتی و یان لێبوردن بۆ تاکەکان نییە".
کورتوڵمووش گوتی، دوای هەڵوەشانەوە ڕێکخراوی تیرۆریستی پەکەکە، تورکیا دەچێتە قۆناغێکی نوێ و گوتیشی، هەموو پارتەکانی ناو پەرلەمان لە بەرەوپێشبردنی ئەم قۆناغە چاودێر و ڕۆڵیان دەبێت و ئامانج لە پەسەندکردنی یاساکە، بۆ تەواوکردنی قۆناغی تورکیای بێ تیرۆرە.
سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا گوتیشی، ئامانجی سەرەکی لەو قۆناغە، کۆتایی هێنانی یەکجارییە بە توندوتیژی و بەهێزکردنی برایەتی تورک و کورد و جێگرەوە کاری سیاسی لە جیاتی پێکدادان. هاوکات سوپاسی بەرپرسانی جەهەپەشی کرد بۆ هاوبەشییان لە پڕۆسەکەدا و ڕایگەیاند، "بە جێبەجێکردنی ئەو سیاسەتە، بەرەو تورکیایەکی بەهێز و بە دوور لە تیرۆریزم دەچین".
نوعمان کورتوڵمووش ڕاشیگەیاند: "لەمەولاوە لە تورکیا دەنگی تەقە و تەقینەوە نابیسترێت، تەنیا سروودەکان بۆ برایەتی، ئاشتی، ئاسایش و سەقامگیری دەبیسترێت".