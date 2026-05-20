ماڵاتیا.. ڕوودانی بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٥،٦ پلە بە پێوەری ڕێختەر

ئەمڕۆ کاتژمێر ٠٩:٠٠، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٥،٦ پلە بە پێوەری ڕێختەر لە قەزای باتاڵغازی پارێزگای ماڵاتیا ڕوویدا.

بەپێی ئەو زانیارییەی لە ماڵپەڕی فەڕمی سەرۆکایەتی دەزگای کارەسات و باری لەناکاوی تورکیا (AFAD)دا بڵاوکراوەتەوە، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٥،٦ پلە بە پێوەری ڕێختەر لە قەزای باتاڵغازی تۆمار کراوە.

ئاماژە بەوە کرد کە بوومەلەرزەکە لە قووڵایی ٧،٠٣ کیلۆمەتر ڕوویداوە.

پارێزگاری ماڵاتیا، سەدار یاڤوز لە لێدوانێکیدا بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو، ئاماژەی بەوەی کرد پشکنینی مەیدانی بەردەوامە و، ڕایگەیاند: "تا ئێستا هیچ هەواڵێکی نەرێنییمان پێنەگەیشتووە. هاوکارانمان لە مەیداندا خەریکی پشکنینن. هیوای سەلامەتی بۆ هەمووان دەخوازم".

جگە لە ماڵاتیا لە پارێزگاکانی قەهرەمانمەرەش، غازی عانتاب، ئادیامان، شانڵیئورفا، دیاربەکر، ئەلازیغ، قەیسەری و سێواس هەست بە بوومەلەرزەکە کراوە.

دوای ڕوودانی بوومەلەرزەکە هاووڵاتیان هەوڵیاندا بیناکان چۆڵ بکەن و ڕوویان لە شوێنە کراوەکان کرد.

