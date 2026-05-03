لە یەکەم ساڵی کۆچی دوایی؛ لە سەر مەزارەکەی ڕێز لە سڕی سوورەیا ئۆندەر گیرا

لە یەکەم ساڵیادی کۆچی دوایی بریکاری سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا و پەرلەمانتاری دەم پارتی لە بازنەی ئیستانبوڵ، سڕی سوورەیا ئۆندەر، بە ڕێوڕەسمێک، ڕێز لە یاد و بیرەوەرییەکانی گیرا.

ئێوارەی ئەمڕۆ لە مەزارگەی زنجیرلیکایا لە ئیستانبوڵ، بە ئامادەبوونی خانەوادەکەی، بەرپرسانی دەم پارتی و بەشێک لە کەسوکار و هەروەها پەرلەمانتارانی تورکیا، ڕێوڕەسمێک بۆ ڕێزگرتن لە سڕی سوورەیا ئۆندەر لەسەر مەزارەکەی بەڕێوەچوو.

لە ڕێوڕەسمەکەدا دوای خوێندنی قورئانی پیرۆز و هەروەها نزا، هاوسەرۆکی دەم پارتی تونجەر باقرخان گوتارێکی پێشکەش کرد.

باقرخان ڕایگەیاند کە کەسایەتی ئۆندەر و خەباتەکەی کاریگەرییەکی بەرچاوی هەبووە و ئەستەم شوێنی پڕ بکرێتەوە.

تونجەر باقرخان گوتیشی: "ئەو ڕوخسارێکی گرنگ بوو بۆ ئاشتی لە تورکیا. ئەو ڕاستییە کە ئەو دوای ئەزموونێکی زۆر، هەر دەیتوانی کە بزی لەسەر لێوی بێت، خەباتکار بێت و ئومێد ببەخشێت، هەموو نزیکەکانی تووشی سەرسووڕمان کردبوو. ئێمە ئەو خەباتە هەتا ئەمڕۆ و تەنانەت لە دژوارترین ڕۆژەکانیشدا درێژە پێ دەدەین".

ڕێوڕەسمەکە بە پێشکەشکردنی چەند گوتارێک لە لایەن کەسایەتییەکان و خانەوادەی سڕی سوورەیا ئۆندەر و خوێندنی نزا، کۆتایی پێهات.