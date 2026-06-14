لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا سەرکۆمار ئەردۆغان بە بۆنەی کۆچی دوایی سەمعان ئاغا، سەرەخۆشی لە کەسوکاری کرد

سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بە بۆنەی کۆچی دوایی سەمعان ئاغا، باوکی پارێزگاری کەرکووک محەمەد سەمعان ئاغا، سەرەخۆشی لە کەسوکارەکەی کرد.

لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنییدا کە لە لایەن جێگری سەرۆکی گشتی ئاکپارتی و بەرپرسی پەیوەندییەکان لەگەڵ دەوڵەتانی تورک، کورشاد زۆرلو ئەنجام درابوو، سەرکۆمار ئەردۆغان سەرەخۆشی خۆی ئاراستەی هەیفا ئاغای خێزانی خوالێخۆشبوو سەمعان ئاغا کرد.

سەرکۆمار ئەردۆغان لە پەیوەندییەکەدا ڕایگەیاند، "سەری ئێوە سەلامەت بێت، خوا سەبرتان پێ ببەخشێت، جێگا و مەکانی بەهشت بێت. سڵاو لە کەرکووک، خوا یارمەتیدەرتان بێت و لە ئەمانەتی خوا دابن".

دواتر هەیفا ئاغا سوپاسی سەرکۆماری تورکیای کرد و گوتی: "خوا لێتان ڕازی بێت، تەمەنی ئێوە درێژ بێت. ئێوە باوکی ئێمەن. دەستی ئێوە ماچ دەکەم. لە پەنای خوا دابن سەرۆکم".

لە ڕێوڕەسمی بەڕێکردنی سەمعان ئاغا لە فڕۆکەخانەی ئەسەنبۆغا لە ئەنقەرە بەڕێوەچوو. لە ڕێوڕەسمەکەدا جگە لە کورشاد زۆرلو، هەریەکە لە جێگری سەرۆکی گشتی ئاکپارتی بۆ پەیوەندییەکانی دەرەوە زەفەر ساریکایا، سەرۆکی کۆمیسیۆنی کاروباری دەرەوە لە پەرلەمانی تورکیا و پەرلەمانتاری ئاکپارتی فواد ئۆکتای و پەرلەمانتاری بازنەی ئەنقەرە عوسمان گۆکچەک بەشدار بوو.

هەفتەی پێشوو سەرکۆمار ئەردۆغان لە کۆشکی سەرکۆماری دۆڵمەباهچە پێشوازی لە پارێزگاری کەرکووک محەمەد سەمعان ئاغا کرد و لە دیدارەکەدا پارێزگاری کەرکووک بە بۆنەی هەڵبژاردنی پارێزگارێکی تورکمان بۆ کەرکووک دوای ١٠٢ ساڵ، سوپاسی سەرکۆمار ئەردۆغانی کردبوو.