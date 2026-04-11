[1/10] لە ١٦٣ گوند و ئاوایی باکووری ڕۆژهەڵاتی تورکیا بە هۆی بەفرەوە ڕێگەکان داخراون ئه‌رزه‌ڕۆم - AA لە ١٦٣ گوند و ئاوایی ئه‌رزه‌ڕۆم، ئەردەخان، ئەرزینجان و قەرس لە باکووری ڕۆژهەڵاتی تورکیا بە هۆی بەفرەوە ڕێگەکان داخراون. بە هۆی بارینی بەفرەوە ڕێگەکانی هاتوچۆ لە ئه‌رزه‌ڕۆم داخران. کاریگەری بەفرەوە بووە هۆی ئەوەی کە ڕێگەی نێوان ٩٧ ئاوایی لە پارێزگاکە دابخرێت. لە ئەردەخانیش ١٩ ئاوایی، لە ئەرزینجان ٤٩ و لە قەرسیش پێنج گوند ڕێگەیان بە ڕووی هاتوچۆدا داخراوە. تیمەکانی پاککردنەوەی ڕێگەوبانیش لەو ناوچانە سەرقاڵی پاککردنەوەی ڕێگەکانن.

