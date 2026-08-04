- کۆمیسیۆنی هاوپشتی نەتەوەیی، برایەتی و دیموکراسی لە پەرلەمانی تورکیا دوای یەک ساڵ لە کۆبوونەوەکانی، سبەی چوارشەممە ٥ی ئاب پڕۆژە یاسایەک لە ئاراستەی تورکیای بێ تیرۆر ڕادەستی پەرلەمان دەکات و بەو پێیە هەنگاوی یاسایی لە قۆناغەکە دەست پێ دەکات.

"لە ئاراستەی تورکیای بێ تیرۆر، قۆناغی یاسایی لە ٥ی ئابەوە بە هەنگاوێکی مێژوویی دەست پێ دەکات" - کۆمیسیۆنی هاوپشتی نەتەوەیی، برایەتی و دیموکراسی لە پەرلەمانی تورکیا دوای یەک ساڵ لە کۆبوونەوەکانی، سبەی چوارشەممە ٥ی ئاب پڕۆژە یاسایەک لە ئاراستەی تورکیای بێ تیرۆر ڕادەستی پەرلەمان دەکات و بەو پێیە هەنگاوی یاسایی لە قۆناغەکە دەست پێ دەکات.

کۆمیسیۆنی هاوپشتی نەتەوەیی، برایەتی و دیموکراسی لە پەرلەمانی تورکیا دوای یەک ساڵ لە کۆبوونەوەکانی، سبەی چوارشەممە ٥ی ئاب پڕۆژە یاسایەک لە ئاراستەی تورکیای بێ تیرۆر ڕادەستی پەرلەمان دەکات و بەو پێیە هەنگاوی یاسایی لە قۆناغەکە دەست پێ دەکات.

بە پێی زانیارییەکانی پەیامنێری ئاژانسی ئانادۆڵو، هەوڵە یاساییەکان لە ئاراستەی تورکیا بێ تیرۆر گەیشتووەتە قۆناغی کۆتایی.

رەشنووسی ئەو یاسایەی کە دەگوترێت ١٢ ماددە لە خۆ دەگرێت تەواو بووە. ناونیشانی ئەو پڕۆژە یاسایە "بەهێزکردنی هاوده‌نگی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی" دەبێت.

سبەی سەرۆکایەتی فراکسیۆنی ئاکپارتی لە پەرلەمانی تورکیا لەبارەی پڕۆژە یاساکە ڕوونکردنەوەی پێویست دەدەن و دواتر پڕۆژە یاساکە پێشکەش بە سەرۆکایەتی پەرلەمان دەکرێت و بەو پێیە قۆناغی یاسایی دەست پێ دەکات.

بە پێی پەیرەوی ناوخۆی تورکیا، باس و خواس لەبارەی ڕەشنووسی پڕۆژە یاساکە ٤٨ کاتژمێر دوای پێشکەشکردنی بە سەرۆکایەتی پەرلەمان لە کۆمیسیۆنی دادی ئەو وڵاتە دەست پێ دەکات و لە ئەگەری هەر بڕیارێکی جیاواز ئەو ماوەیە ڕەچاو ناکرێت و دوای پێداچوونەوە بە پڕۆژە یاساکە یەکسەر دەگەڕێندرێتەوە بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمان و چاوەڕوان دەکرێت ئەم هەفتەیە بە مەبەستی پەسەندکردنی دەنگی لەسەر بدرێت.

لە ئاراستەی تورکیای بێ تیرۆر، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا نوعمان کورتوڵمووش فەرمانی بە دروستکردنی کۆمیسیۆنێکی تایبەت بە ناوی "کۆمیسیۆنی هاوپشتی نەتەوەیی، برایەتی و دیموکراسی" پێکهێنا و یەکەم کۆبوونەوە لە ٥ی ئابی ٢٠٢٥دا بەڕێوەبرد.

بە پێشکەشکردنی پڕۆژە یاسای "بەهێزکردنی هاوده‌نگی نیشتمانی و یەکگرتوویی کۆمەڵایەتی"، تورکیا یەکەم هەنگاوی مێژوویی خۆی دەنێت لە ئاراستەی تورکیای بێ تیرۆر.