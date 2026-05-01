لەوەڕگەکانی وان دوای توانەوەی بەفرەکان بەڕووی مەڕداراندا کرانەوە

لە کوێستانەکانی پارێزگای وان، دوای توانەوەی بەفر، هەزاران دۆنم لەوەڕکەگان، جارێکی دیکە بوونەوە شوێنی لەوەڕاندنی مەڕ و ماڵاتەکان.

لەگەڵ بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما دوای ئەو زستانە سەختەی کە ناوچەکەی گرتبوویەوە، ئاژەڵداران لە شارۆچکەکانی باشقەڵا و ئەرجیش، ماڵاتەکانیان لە ئاخووڕ هێنایە دەرەوە و بەرەو لەوەڕگە سەرسەوزەکانیان بردن.

بە هۆی زیاتر لە پێنج مانگ زستان و بەفر و سەرما، ئاژەڵدارانی ناوچەکە ناچارن ئاژەڵەکانیان لە شوێنی داخراودا ڕابگرن و ڕێگە نادەن بچنە دەرەوە.

کوێستانەکانی وان بەهۆی توانەوە بەفر، بارانبارینی زۆری ئەمساڵ و بووژانەوەی سەرچاوەکانی ئاو، دۆخێکی لەبارن بۆ لەوەڕاندنی مەڕەکان.

کوێستانەکانی گوندی یاوزلاو سەر بە باشقەڵا، یەکێکە لەو شوێنە سەرسەوزانە و ئەمساڵ زیاتر لە ١٠ هەزار مەڕ تێدا دەلەوەڕن.

ئاژەڵدارانی ناوچەکە دەڵێن، لەگەڵ گەرمبوونی پلەکانی ئاووهەوا، سەوزە و گیان لە مەزراکان دەبووژێتەوە و ئەمساڵیش بەهۆی بارانبارینەکانی زۆر، کاریگەرییەکی باش لەسەر کوێستانەکان هەبووە.

ئەو ئاژەڵدارانە دەڵێن، هەتا ١٠ی ئایار لەو ناوچەیەدا ئاژەڵەکانیان دەڵەوەڕێنن و دواتر بەرەو کوێستانەکانی دیکە کۆچیان پێ دەکەن.

