سەرۆکی زانکۆی ئارتوکڵو، پرۆفیسۆر ئیبراهیم ئۆزجۆشار: "ئەمانە کۆمەڵە بەرهەمی کلاسیکی کوردی و توێژینەوەکانی کۆمەڵناسین لە ئەحمەدی خانی هەتا دەگاتە فەقێ تەیران. ئەوە یەکێک لە بەرفراوانترین کۆمەڵە بەرهەمن لەبارەی لێکۆڵینەوەکان لە زمان و ئەدەبی کوردی".

لەبارەی چاپی کۆمەڵە بەرهەمی کلاسیکی کوردی کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی لە زانکۆی ئارتوکڵو'ی ماردین ڕێکخرا سەرۆکی زانکۆی ئارتوکڵو، پرۆفیسۆر ئیبراهیم ئۆزجۆشار: "ئەمانە کۆمەڵە بەرهەمی کلاسیکی کوردی و توێژینەوەکانی کۆمەڵناسین لە ئەحمەدی خانی هەتا دەگاتە فەقێ تەیران. ئەوە یەکێک لە بەرفراوانترین کۆمەڵە بەرهەمن لەبارەی لێکۆڵینەوەکان لە زمان و ئەدەبی کوردی".

سەرۆکی زانکۆی ئارتوکڵو، پرۆفیسۆر ئیبراهیم ئۆزجۆشار لەبارەی بڵاوبوونەوەی کۆمەڵە بەرهەمەکانی کلاسیکی کوردی ڕایگەیاند، "ئەمانە کۆمەڵە بەرهەمی کلاسیکی کوردی و توێژینەوەکانی کۆمەڵناسین لە ئەحمەدی خانی هەتا دەگاتە فەقێ تەیران. ئەوە یەکێک لە بەرفراوانترین کۆمەڵە بەرهەمن لەبارەی لێکۆڵینەوەکان لە زمان و ئەدەبی کوردی".

ئیبراهیم ئۆزجۆشار لەبارەی بڵاوبوونەوەی ئەو کۆمەڵە بەرهەمە کلاسیکییە کوردییەی کە لە لایەن کۆنسولی ڕووسیا لە ئه‌رزه‌ڕۆم ئەلیکساندەی ژابا لە ساڵانی ١٨٥٠ کۆکرابوونەوە و بە هاوکاری لەگەڵ وەزارەتی کولتوور و گەشتیاری تورکیا چاپ و بڵاو بوویەوە، کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانی ڕێکخست.

سەرۆکی زانکۆی ئارتوکڵو لە ماردین باسی لەوە کرد کە زانکۆکەیان لە یەکەمینی ئەو زانکۆیانەیە کە دەستی بە لێکۆڵینەوە لە زمان و ئەدەبی کوردی کردووە و بەو بۆنەیە خۆشحاڵی خۆی دەبڕی.

پرۆفیسۆر ئیبراهیم ئۆزجۆشار باسی لەوەش کرد کە دەستیان بە زۆر بابەتی گرنگ ڕاگەیشتووە کە بۆ یەکەمجارە لە بواری توێژینەوەکانی کوردیدا هەیە و ئاماژەی بەوەشدا کە ئەوان کۆمەڵە کادیرێکی زۆر پێگەیشتوویان هەیە بۆ ئەم بوارە و گوتیشی، توێژینەوەکان لە کۆتاییەکانی ساڵی ٢٠٠٨ دەستی پێکردووە و گوتی: "ئەو بەشە بە دامەزراندنی بەشی زمان و کولتووری کوردی لە دامەزراوەی زمان، بە فەرمی دەست بەکار بوو. دواتر ئەو بەشە بە کردنەوەی پلەکانی باکالۆریۆس، ماستەر و دکتۆرا، پەرەی پێدرا. ئێستا نزیک بە دوو هەزار خوێندکاری لیسانسی باڵا (ماستەر)مان هەیە. بۆیە ئێمە هەوڵدەدەین نەک لە تورکیا بەڵکو لەسەر ئاستی جیهان، بەرەو پێشەوە بچین".

پرۆفیسۆر ئیبراهیم ئۆزجۆشار ئاماژەی بەوە دا کە چاپکراوەکان کۆمەڵە بەرهەمێکی کلاسیکی کوردی و توێژینەوەکانی کۆمەڵناسین لە ئەحمەدی خانی هەتا دەگاتە فەقێ تەیران و ئەوانەش بەرفراوانترین کۆمەڵە بەرهەمن لەبارەی لێکۆڵینەوەکان لە زمان و ئەدەبی کوردی و لەم بارەیەوە گوتی: "ئەم بەرهەمانە بە یارمەتی پرۆفیسۆری خوالێخۆشبوو قەدری یڵدرم دەستی پێکرد. بە پشتیوانی زانکۆکەمان، پرۆفیسۆر یڵدرم هەوڵێکی زۆر چڕی دا کە بە دیجیتاڵیان بکات و هێنایەوە تورکیا. دواتر چاپ و بڵاوکردنەوە کەوتە پلانەوە و بۆ ماوەیەکی زۆر ئەم کۆمەڵە بەرهەمە بە شێوازی دیجیتاڵی پارێزرا".

سەرۆکی زانکۆی ئارتوکڵو باسی لەوەش کرد کە لە ساڵی ٢٠١٩دا دەستیان بە هەوڵەکان کردووە بۆ چاپی بەرهەمەکان و سوپاسی خۆشی بۆ ڕاوێژکاری باڵای سەرۆکایەتی کۆمار گولشەن ئۆرهان دەربڕی کە ئەو دەرفەتەی بۆ ئاسانکردوون و یارمەتیدەری پڕۆژەکەیان بووە.

لە کۆتاییدا سەرۆکی زانکۆی ئارتوکڵو، پرۆفیسۆر ئیبراهیم ئۆزجۆشار سوپاسی سەرکۆمار ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و وەزیری کولتوور و گەشتیاری تورکیا محەمەد نووری و هەموو ئەو کەسانەی کە کە لە چاپ و بڵاوبوونەوەی بەرهەمەکەدا پشتیوان و هاوکار بوون.

دواتر پرۆفیسۆر ئیبراهیم ئۆزجۆشار سوپاسنامەیەکی دایە ئەو کەسایەتییە ئاکادێمیانەی کە لە چاپی بەرهەمی کلاسیکی کوردیدا بەشدار بوون.

- کۆمەڵە بەرهەمی کلاسیکی کوردی

کۆمەڵێک بەرهەمی کلاسیکی کوردی کە لە کتێبخانەیەکی سانت پێتێرسبورگ دەپارێزران، بە هەوڵی زانکۆی ئارتوکڵو (MAÜ) و وەزارەتی کولتوور و گەشتیاری تورکیا چاپ کران.

ئەو بەرهەمانە لە سەدەی ١٩دا لە لایەن کۆنسولی ئەو کاتی ڕووسیا لە ئه‌رزه‌ڕۆم ئەلیکساندەر ژابا بە هاوکاری مەلا مەحمودی بایەزیدی کۆکراونەتەوە.

بەرهەمە کلاسیکە کوردییەکە پێکهاتووە لە ٣٩ بەرهەمی جۆراوجۆر لە چوارچێوەی ٦٩ نوسخەی دەستنووس کە لە ١٥ بەرگدا چاپکراوە. لە ناو چاپکراوەکانی بەرهەمە بەناوبانگەکانی مەلای باتە، ئەحمەدی خانی و فەقێ تەیرن دەبیندرێت.

