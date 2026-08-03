"یاسای چوارچێوە دەبێ ئاکامی بنەمایەکی یاسایی ڕوون بێت، چەکدانان دەبێ ڕاستی بێت و پەسەندکرابێت و گەڕانەوە بۆی نەبێت. پەرە بە سیاسەتی دیموکراتیک بدرێت و ئەەش لە کاتێکدا کە پێکهاتەی یەکگرتوو و بنەماکانی سەروەری وڵات پارێزراو بێت".

لێدوانی کەماڵ کڵچدار ئوغڵو لەبارەی دەرکردنی یاسای تایبەت بە قۆناغی تورکیای بێ تیرۆر "یاسای چوارچێوە دەبێ ئاکامی بنەمایەکی یاسایی ڕوون بێت، چەکدانان دەبێ ڕاستی بێت و پەسەندکرابێت و گەڕانەوە بۆی نەبێت. پەرە بە سیاسەتی دیموکراتیک بدرێت و ئەەش لە کاتێکدا کە پێکهاتەی یەکگرتوو و بنەماکانی سەروەری وڵات پارێزراو بێت".

سەرۆکی گشتی پارتی گەلی کۆماریی (جەهەپە) کەماڵ کڵچدارئوغڵو ڕایگەیاند، "یاسای چوارچێوە دەبێ ئاکامی بنەمایەکی یاسایی ڕوون بێت، چەکدانان دەبێ ڕاستی بێت و پەسەندکرابێت و گەڕانەوە بۆی نەبێت. پەرە بە سیاسەتی دیموکراتیک بدرێت و ئەەش لە کاتێکدا کە پێکهاتەی یەکگرتوو و بنەماکانی سەروەری وڵات پارێزراو بێت".

کەماڵ کڵچدارئوغڵو لە بارەگای پارتەکەیدا لەبارەی قۆناغی "تورکیای بێ تیرۆر" و هەوڵەکان بۆ دەرکردنی "یاسای چوارچێوە" لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا قسەی کرد.

کڵچدارئوغڵو ڕایگەیاند، "چەکدانان دەبێ ڕاستی بێت و پەسەندکرابێت و گەڕانەوە بۆی نەبێت. پێکهاتەی یەکگرتوو و بنەماکانی سەروەری تورکیا پارێزراو بێت".

سەرۆکی جەهەپە ئاماژەی بە ڕاپۆرتی ساڵی ١٩٨٩ی حزبەکەی لەبارەی پرسی کورد کرد و گوتی: "پارتی گەلی کۆماری (CHP) و پارتی سۆسیال دیموکراتی گەل (SHP) لەو ساڵانەدا دانیان بە پرسی کورد ناوە" و ڕاشیگەیاند کە پشتیوانیان کردووە لە هەڵوەشاندنەوەی سنووردارییەکانی پەیوەندیدار بە بەکارهێنانی زمانی زگماکی.

سەرۆکی جەهەپە گوتی کە حزبەکەی لە ساڵی ٢٠٢٠دا لەسەر پرسەکانی کۆمەڵایەتی لەوانەش پرسی کوردەکان لەسەر بنەمای دیموکراسی و پەرلەمان تەوەری جەختی کردووەتەوە و ئێستاش پەرلەمان مەرجەعی سەرەکی چارەسەری ئەو کێشەیەیە.

کەماڵ کڵچدارئوغڵو بۆ چارەسەرێکی بنەڕەتی، چوار تەوەری بە گرنگ زانی و گوتی: "چەکدانان و هەڵوەشاندنەوە پێویستە دانپێدانراو بێت، چاکسازی دیموکراتیک و یاسایی بکرێت، گرتنەبەری ڕێکاری ئەمنی لە ناوچەکانی ژێرکاریگەری گرووپەکانی پەیوەندیدار بە ڕێکخراوەکە لە سووریا و عێراق و ڕێکخستنەوەیەکی ستراتیژی بۆ سنووردارکردنی دەستوەردانەکانی بیانی لە ڕێگەی هێزە داردەستەکان".

سەرۆکی جەهەپە گوتیشی، کۆتاییهاتنی تیرۆر تەنیا پرسێکی تەناهی و یان یاسایی نییە بەڵکو دەتوانێ دەرفەتێکی مێژوویی بێت بۆ تورکیا. بە گوتەی کڵچدارئوغڵو سەرکەوتنی قۆناغەکە پێویستی بە سەروەریی یاسا، یەکسانی هاووڵاتیان و پاراستنی یەکپاڕچەیی وڵات و پەرەپێدانە بە ئابووری و سیاسەتی دەرەوەی سەربەخۆ.

سەرۆکی گشتی پارتی گەلی کۆماریی (جەهەپە) کەمال کڵچدارئوغڵو لە کۆتاییدا جارێکی دیکە جەختی لەوە کردەوە کە پێویستە مەرجەعی ئەو قۆناغە پەرلەمانی تورکیا بێت و گوتیشی: "یاسای چوارچێوە دەبێ ئاکامی بنەمایەکی یاسایی ڕوون بێت، چەکدانان دەبێ ڕاستی بێت و پەسەندکرابێت و گەڕانەوە بۆی نەبێت. پەرە بە سیاسەتی دیموکراتیک بدرێت و ئەەش لە کاتێکدا کە پێکهاتەی یەکگرتوو و بنەماکانی سەروەری وڵات پارێزراو بێت".

