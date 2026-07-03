لێدوانی دەم پارتی لەبارەی پرۆسەی تورکیای بێ تێرۆ و ئەگەری گۆڕینی ناوی پارتەکە

گوتەبێژی دەم پارتی، ئایشەگوڵ دۆغان سەبارەت بە پرۆسەی تورکیای بێ تێرۆر ڕایگەیاند: "وەک دەم پارتی، لە سەرەتاوە بەرپرسیارێتیمان گرتووەتە ئەستۆ بۆ ئەوەی ئەم پرۆسەیە بەرەوپێش بچێت و، سەربکەوێت و، چەکەکان بە تەواوی و بە شێوەیەکی هەمیشەیی لەکاربخرێن و زەمینەیەکی دیموکراسییانە بۆ کایەی سیاسیی بڕەخسێنرێت".

لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانییدا لە بارەگای سەرەکی پارتەکەی، دۆغان باسی لە بڕیارەکان و ڕۆژەڤی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی ناوەندی دەم پارتی کرد.

سەبارەت بە پرۆسەی تورکیای بێ تێرۆر، دۆغان ڕایگەیاند: "وەک دەم پارتی، لە سەرەتاوە بەرپرسیارێتیمان گرتووەتە ئەستۆ بۆ ئەوەی ئەم پرۆسەیە بەرەوپێش بچێت و، سەربکەوێت و، چەکەکان بە تەواوی و بە شێوەیەکی هەمیشەیی لەکاربخرێن و زەمینەیەکی دیموکراسییانە بۆ کایەی سیاسیی بڕەخسێنرێت".

دۆغان ئاماژەی بەوە کرد کە ئەوان داوای دیاری کردنی چوارچێوەیەکی یاسایی دەکەن بۆ پرۆسەکە، چونکە هێشتا نەخشەڕێگایەکی دامەزراوەیی کە لە ڕووی یاساییەوە گەرەنتی کرابێت بۆ پرۆسەکە نەهاتووەتە ئاراوە، ئەمەش هەم دڵەڕاوکێ و هەمیش مەترسی دروست دەکات.

بە ئاماژەدان بەوەی لێدوانەکانی سەرکۆماری تورکیا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەبارەت بەم بابەتە زۆر بەنرخ و گرنگ هەڵدەسەێنن، دۆغان ڕایگەیاند: "دیارە لەسەر یاسای چوارچێوە (یاسای ڕێکخستنی پرۆسەکە) سازانێک هاتووەتە ئاراوە. ئەم سازانە پەیوەندی بە کاتەکەیەوە هەیە. هێشتا هیچ زانیارییەکی ڕوونمان لەسەر خشتەی کاتیی کارەکە نییە تا پێتانی ڕابگەیەنین".

لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بەوەی ئایا ناوی دەم پارتی دەگۆڕدرێت یان نا؟ ئایشەگوڵ دۆغان ئەوەی وەبیرهێنایەوە کە پارتەکەیان کۆنگرەی گەورە ئەنجام دەدات.