لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە - بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای ئاسێلسان، ئەحمەد ئاکیۆل لە کۆڕبەندی پیشەسازیی بەرگری ناتۆ قسەی کرد بەڕێوەبەری گشتی ئاسێلسان ئەحمەد ئاکیۆل: "ساڵی ڕابردوو زیاتر لە سەدا ٥٠ی کۆی هەناردەکردنمان بۆ وڵاتانی پەیوەندیدار بە ناتۆ بووە. لەگەڵ ئەم پێشهاتانەی ئەم دواییانەدا، پێشبینی زیادبوونی زیاتر دەکەم".

بەڕێوەبەری گشتی ئاسێلسان ئەحمەد ئاکیۆل ڕایگەیاند کە ژمارەی سەردانیکەران و کۆبوونەوە و ڕێککەوتنەکانی پەیوەست بە ئەورووپا و ناتۆ ڕۆژانە زیاد دەکات و گوتیشی: "ساڵی ڕابردوو زیاتر لە سەدا ٥٠ی کۆی هەناردەکردنمان بۆ وڵاتانی پەیوەندیدار بە ناتۆ بووە. لەگەڵ ئەم پێشهاتانەی ئەم دواییانەدا، پێشبینی زیادبوونی زیاتر دەکەم".

بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای ئاسێلسان (ASELSAN) ئەحمەد ئاکیۆل لە کۆڕبەندی پیشەسازیی بەرگریی کە لە چوارچێوەی سی و شەشەمین لووتکەی سەرۆکی دەوڵەتان و حکوومەتەکانی ناتۆ لە ئەنقەرە بەڕێوەچوو، لە لێدوانێکدا بۆ پەیامنێری ئاژانسی ئانادۆڵو دوا.

ئەحمەد ئاکیۆل جەختی لەوە کردەوە کە ئەمە گۆڕانکارییەکی بەرچاوە و تورکیا لە ئێستاوە وەبەرهێنان لەم بوارەدا دەکات و گوتی "ئێمە لە پێگەیەکی تاڕادەیەک گونجاو داین. لە ناتۆ کە ئێمە بەشێکین لێی، لە سایەی بەهێزی جوگرافیاکەمان و هێزی سەربازیمان، ئێستا پێگەی خۆمان وەک ئەکتەرێکی بەرچاو لە بواری تواناکانی پیشەسازی بەرگری چەسپاندووە. سوپاکەمان کە بە تەواوی بە پیشەسازی ناوخۆیی چەکدار کردووە، ئێستا لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بەهێزترە. لەگەڵ ئەم توانایانەدا وەک پیشەسازی بەرگریی، ئێمە ئێستا هەوڵدەدەین ئەمە زیاد بکەین لە ڕێگەی گفتوگۆکانەوە لەم مەکۆیانە و هاوکارییە نێودەوڵەتییەکان".

هەروەها ئاکیۆل ڕایگەیاندووە کە کارەکانیان لەسەر هەندێک توخمەکانی سیستەمی "قوبە ئاسنین" وەک "بەدەستهێنانی توانایەک بۆ ناتۆ" هەڵسەنگێندراوە. ئاماژەی بەوەشکرد، بە سەرکردایەتی دەوڵەت، و بە لەبەرچاوگرتنی گۆڕانی داینامیکی سەنگەرەکان ٣-٤ ساڵ لەمەوبەر، پێکهاتەیەکی بەرگری ئاسمانی یەکگرتوو و چین چین'یان پەرەپێدا، و هەنگاو بە هەنگاو بەم ئاراستەیەدا بەرەوپێش دەچن.

ئاکیۆل ئاماژەی بەوەشکرد، بەرهەمهێنانی بەکۆمەڵیان زیادکردووە و ڕادەستیان کردووە.

بەڕێوەبەری گشتی ئاسێلسان ئاماژەی بەوەشکردووە کە هەوڵدەدەن تواناکانیان بەرز بکەنەوە و گوتی: "بەشداریکردنی ئەو سیستەمەی ئەمڕۆ پەرەی پێدەدەین بۆ ناتۆ بەهایەکی زۆری پێدراوە، چ لەڕووی ڕادار و چ لەڕووی سیستەمی بەرگریی ئاسمانی بەرز و مامناوەند و نزم، هەروەها لە مانگە دەستکردەکانی خولگەی زەوی نزم (LEO) کە بۆ مەبەستی چاودێری بەکاردەهێنرێن بەشداری لە دیزاینی ئەمنی ناتۆدا دەکەن بەرگریی ئاسمانی و قوبە پۆڵاکان بەم ئاراستەیەدا پێش دەکەون، بەڵام ئەم سیستەمانە کە بە بەشداریکردن لە دیزاینی ناتۆ دادەنرێت، لەلایەن دیکەوە بە ئارەزووی خۆیان پەیڕەو دەکرێن".

ئاکیۆل ڕاشیگەیاند کە وەبەرهێنان لە تەکنەلۆژیای تەواو نوێشدا دەکەن، جەختیشی لەوە کردەوە کە سەنگەرەکانی ئەمڕۆ ڕێبازێکی گرتۆتەبەر کە لەسەر بنەمای زیرەکی دەستکرد بێت.

لە کۆتاییدا بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای ئاسێلسان (ASELSAN) ئەحمەد ئاکیۆل گوتیشی کە هەموو بەرهەمەکانی ئاسێلسان پابەندن بە ناتۆ، هەروەها سوپای تورکیا دووەم گەورەترین سوپای ناتۆیە و ئاماژەی بەوەشدا کە هەرچییەک بەرهەم بهێنن، تەنها دوای ئەوەی سوپای قارەمانی تورکیا بەکاری دەهێنێت و پەسەندی دەکات دەیهێننە گۆڕەپانی نێودەوڵەتی.