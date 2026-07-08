لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە - بەڕێوەبەری جێبەجێکاری بایکار، هالووک بایراکتار جەخت لەسەر هاوکارییەکانی ناو ناتۆ دەکاتەوە

Firdevs Bulut Kartal, Ali Atar
08 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 08 تەمووز 2026
بەڕێوەبەری جێبەجێکاری بایکار هالوک بایراکتار، ڕایگەیاند، وڵاتانی ناتۆ دەتوانن لە ڕێگەی هاوبەشییەوە خێراتر تواناکانی فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان پەرەپێبدەن.
بایراکتار لە میانی لووتکەی ناتۆ'دا بەشداری لە پانێڵێکەدا کرد بەناونیشانی "لە داهێنانەوە بۆ بەرهەمهێنانی بەکۆمەڵ: بنیاتنانی باڵادەستی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ناتۆ" کە لە چوارچێوەی کۆڕبەندی پیشەسازی بەرگری لە سی و شەشەمین کۆبوونەوەی سەرۆکی دەوڵەت و حکوومەتەکانی ئەندام لە ناتۆ بەڕێوەچوو.
هالووک بایراکتار جەختی لەوە کردەوە کە خولی گەشەپێدانی کورتتر و ماوەی بەرهەمهێنانی کورتتر و توانای بەرزتر پێویستە بۆ دابینکردنی خواستی زیادبوونی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە بارودۆخی سەردەمی جەنگدا جەنگدا.
بایراکتار ڕایگەیاند: "لە ڕێبازەکەمان لە تورکیا، بۆ کۆمپانیا گەورەکانی وەک ئێمە، تەنانەت چاوەڕێی سەرهەڵدانی خواستیش ناکەین بۆ ئەوەی تواناکان بنیات بنێن. وەک لە مەیدانەکەوە دەبینین پێویستییەکی زۆر بەم تەکنەلۆژیایانە هەیە. لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر باس لە وەبەرهێنان و دەستپێشخەری نوێ بکەین، ئەوا ئەم خواستە، کە بەهای ملیارەها دۆلارە، بەو مانایەیە کە زۆر گرنگە بۆ ئەوان خۆیان ئەم توانایە بنیات بنێن".
بایراکتار ئاماژەی بەوەشکرد، بایکار لە ئێستادا لەگەڵ ٤٠ وڵات کاردەکات کە هەندێکیان ئەندامی ناتۆن و دەیانەوێت پەیوەندییەکانیان لەگەڵ وڵاتانی ناتۆ زیاتر پەرەپێبدەن.
ڕاشیگەیاند کە توانای بەرهەمهێنانی بەرچاویان لە تورکیا بونیاد ناوە و گوتیشی: "هەوڵدان بۆ داهێنانەوەی هەموو شتێک لە سفرەوە، هاوکاریکردن لەبری کێبڕکێ، زۆر خێراترە. پێویستە بۆ کۆکردنەوەی باشترینەکان و تێکەڵکردنی تواناکان هاوکاری بەدی بێت. لەبری ئەوەی هەموو شتێک لە بنەڕەتەوە پەرەپێبدرێت، تێکەڵکردنی ئەم خاڵە بەهێزانە دەبێت لە پێشینەی کارەکان بێت".
بایراکتار ئاماژەی بەوەشدا کە مۆدێلی جیاوازی بەرهەمهێنان و هاوکاری پێویستە بەپێی جۆری فڕۆکەی بێفڕۆکەوان، و گوتی: "فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان تادێت دەبنە بەشێک لە ژیانمان و ئێستا لە توخمە بنەڕەتییەکانی شەڕدان. داواکاری هەیە، پێویستیش هەیە. ئەوەی لە مەیدانەکەدا دەیبینین بە ڕوونی ئەوە نیشان دەدات کە پێویستییەکی زۆر بەم تەکنەلۆژیایانە هەیە".