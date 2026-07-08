لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە - ئەمینە ئەردۆغان لە پەراوێزی لووتکەی ناتۆ لە کۆشکی چانکایا لەگەڵ هاوسەری سەرکردەکان کۆبووەوە