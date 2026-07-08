لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە - ئەمینە ئەردۆغان لە پەراوێزی لووتکەی ناتۆ لە کۆشکی چانکایا لەگەڵ هاوسەری سەرکردەکان کۆبووەوە

ئەمینە ئەردۆغان، هاوسەری ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرکۆماری تورکیا ڕایگەیاند، "نابێت سەلامەتی منداڵان بیرکردنەوەیەکی لاوەکی بێت بۆ پلاتفۆرمە دیجیتاڵییەکان، بەڵکو دەبێت بنەمای یەکەمی دیزاینەکەیان بێت. دەبێت سندوقی ڕەشی ئەلگۆریتمەکان بکرێتەوە، کۆمپانیاکانی تەکنەلۆجیاش دەبێت لە کاریگەرییە کۆمەڵایەتییەکانی بەرهەمەکانیان ورد بن".

ئەمینە ئەردۆغان میوانداری هاوسەری ئەو سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتانەی کرد کە بۆ ٣٦مین لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە هاتبوونە شارەکە.

ئەمینە ئەردۆغان بە جیا سڵاوی لە هاوسەرەکانی سەرکردە سەردانکەرەکان کرد و بەشداری لە کۆبوونەوەی مێزی دەوریدا لەگەڵیان کرد کە بە تەوەری "منداڵان، تەکنەلۆجیا و ئاسایش: پاراستنی نەوەی داهاتوو" بوو.

ئەردۆغان لە کردنەوەی کۆبوونەوەکەدا خۆشحاڵی خۆی دەربڕی بە میوانداریکردنی هاوسەری سەرکردەکان لە تورکیا بە بۆنەی لووتکەی ناتۆ.

ئەمینە ئەردۆغان ڕایگەیاند کە هاوسەرەکانی سەرکردەکان بە قبوڵکردنی بانگهێشتنامەکەی ڕێزیان لێگرتووە و بە تاک بە تاک سوپاسی هەریەک لە میوانەکانی کرد.

ئەردۆغان ئاماژەی بەوەدا کە کەمتر لە نیو خوولەک قسەی کردووە و ڕایگەیاند "بەپێی ئامارەکانی UNICEF، تەنانەت لەم ماوە کورتەدا، ٦٠ منداڵی تر ئاشنا بوون بە ئینتەرنێت و لە دەرگای جیهانێکی بێسنوورەوە هەنگاویان ناوە. ئەم بێسنوورییە مەترسیشە و هەروەها دەرفەتەکانیش دەگرێتەوە. بەرکەوتن و دەستکاریکردن و بەدواداچوونی داتاکان هەموویان بێ سنوورن...".

بە ڕاکێشانی سەرنج بۆ ئەوەی کە لە کاتێکدا منداڵان سەیری شاشە دەکەن، شاشەکەش سەیری منداڵان دەکات، ئەمینە ئەردۆغان ئەمانەی خوارەوەی ڕاگەیاند:

"ئەلگۆریتمەکان، کە بەپێی ئارەزووی تێرنەکراوی ئابووریی سەرنجدان کاردەکەن، خەریکە دەروون و جیهانی سۆزدارییان لە قاڵب دەدەن. لێکۆڵینەوەکان دەریدەخەن کە یەک لەسەر سێی گەنجان پێیان باشترە قسە لەگەڵ AI بکەن نەک قسەکردن لەگەڵ مرۆڤەکان. AI ئێستا متمانەپێکراو و ڕاهێنەری نەوەی نوێیە... بۆیە دەبێت بپرسین، 'کێ پەروەردەی دەروون و ویژدانی منداڵەکانمان دەکات؟' مەسەلەکە لێرەدا تەنها ناوەڕۆکی مەترسیدار نییە، مەسەلەکە ئەوەیە کە سەرنج و کنجکاوی و کاتەکانی منداڵەکانمان دەگۆڕدرێن بۆ مادەی خاوی سەردەمی نوێ، مەسەلەکە ئەوەیە کە مشتێک کۆمپانیا، لە دۆڵی چەند کیلۆمەتر چوارگۆشەیەکەوە، بڕیار دەدەن کە ملیارەها منداڵ چی دەبینن و باوەڕیان پێیەتی. لە بەرامبەر ئەم تەکنۆ-کۆلۆنیالیزمەدا کە خاکەکەی عەقڵە و کانزاکەی سەرنجە، لە نێو ئێمەدا زۆرترین زیانبەخش منداڵانن".

- "هەوڵدەدەین بۆ جێبەجێکردنی بەرپرسیارێتیەکانمان".

ئەمینە ئەردۆغان جەختی لەوە کردەوە کە دەوڵەتەکان ناتوانن وەک تەماشاکەر بمێننەوە لە کاتێکدا گۆڕانکارییەکی وەها گەورە لە ئارادایە و بەم شێوەیە بەردەوام بوو:

"بیر لەوە بکەرەوە، ئایا ئێمە دەرمانێکی پەسەندنەکراو دەدەین بە منداڵەکەمان؟ ئایا بەبێ ڕاوێژکردن بە پزیشک ژەمە دەرمانەکە دیاری دەکەین؟ منداڵەکانمان لە ڕێگەی شاشەکانەوە ڕووبەڕووی چی دەبنەوە و چەندە، ناتوانرێت تەنها بۆ بەزەیی کۆمپانیاکانی قازانجخواز جێبهێڵرێت. کۆمپانیاکان بەرپرسیارن بەرامبەر بە خاوەن پشکەکانیان، دەوڵەتەکانیش بەرپرسیارن بەرامبەر بە خەڵکەکەیان. دروستکردنی چوارچێوەیەکی مرۆڤ-سەنتەری بۆ پاراستنی منداڵەکانمان لە سەردەمی دیجیتاڵیدا، بەرپرسیارێتی ئەو دەوڵەتانەیە کە دەسەڵاتی خۆیان لە میللەتەوە وەردەگرن. ئێمە وەک تورکیا هەوڵ دەدەین بۆ جێبەجێکردنی ئەو بەرپرسیارێتییە. بە ڕێککەوتننامەی مافی منداڵان لە جیهانی دیجیتاڵیدا، ئەم خەباتەمان بردە گۆڕەپانی نێودەوڵەتی. لە ڕێگەی ڕێسا ناوخۆییەکانەوە، ئێمە دەستڕاگەیشتن بە منداڵانی خوار تەمەنی ١٥ ساڵان بۆ سۆشیال میدیا سنووردار کردووە و پابەندبوونی کۆنکرێتیمان لەسەر پلاتفۆرمەکان سەپاندووە، وەک پشتڕاستکردنەوەی تەمەن و کۆنتڕۆڵکردنی دایک و باوک”.

ئەردۆغان بە ئاماژەدان بەوەی کە ئەوان تەنیا نین لەم بابەتەدا و بەئاگابوونەوەیەکی جیهانی لە ئارادایە، گوتی: دەزانم کە زۆرێک لەو وڵاتانەی ئەمڕۆ نوێنەرایەتیان لە دەوری ئەم مێزەدا هەیە، هەنگاوی گرنگیان لەم بارەیەوە ناوە. لەم خاڵەدا دەمەوێت بڵێم کە دەستپێشخەرییەکەی هاوڕێی ئازیزم میلانیا ترامپ ' پێکەوە داڕشتنی داهاتوو' کە هاوسەرەکانی سەرکردەکان لە دەوری ئەم ئامانجە کۆدەکاتەوە، زۆر مانادار دەبینم ناتوانێت بە دابەشکردنی فلتەرەکان لەسەر کەنارەکە ڕازی بێت لە کاتێکدا ڕووبارەکە بەردەوامە لە پیسبوون".

- تامی خواردنی تورکییان کرد

دوابەدوای کۆبوونەوەی مێزی دەوری ئەردۆغان بۆ نانخواردنی نیوەڕۆ لەگەڵ هاوسەری سەرکردەکان کۆبووەوە.

هاوسەرەکانی سەرکردە سەردانکەرەکان دەرفەتیان بۆ ڕەخسا لە نزیکەوە خواردنی تورکی بناسن بە تامکردنی تامەکانی ڕەنگدانەوەی خواردنی تورکی.