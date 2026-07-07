سەرۆکی دەزگای هەواڵگری نیشتمانی تورکیا (MİT)، ئیبراهیم کاڵن، ڕایگەیاند، جیهان گۆڕانکارییەکانی وەک نادیاریی، جەمسەرگیری و دابەشبوون "لە یەک کاتدا" بەخۆیەوە دەبینێت و "هاوبەشییەکی بەهێز و پەیوەندییە یەکسانەکان گرنگییەکی زۆریان هەیە لەناو ناتۆدا.

لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە - ئیبراهیم کاڵن: "هاوبەشی بەهێز و پەیوەندی یەکسان گرنگییەکی ڕەخنەگرانەی هەیە" سەرۆکی دەزگای هەواڵگری نیشتمانی تورکیا (MİT)، ئیبراهیم کاڵن، ڕایگەیاند، جیهان گۆڕانکارییەکانی وەک نادیاریی، جەمسەرگیری و دابەشبوون "لە یەک کاتدا" بەخۆیەوە دەبینێت و "هاوبەشییەکی بەهێز و پەیوەندییە یەکسانەکان گرنگییەکی زۆریان هەیە لەناو ناتۆدا.

سەرۆکی دەزگای هەواڵگری نیشتمانی تورکیا (MİT)، ئیبراهیم کاڵن، ڕایگەیاند، جیهان گۆڕانکارییەکانی وەک نادیاریی، جەمسەرگیری و دابەشبوون "لە یەک کاتدا" بەخۆیەوە دەبینێت و "هاوبەشییەکی بەهێز و پەیوەندییە یەکسانەکان گرنگییەکی زۆریان هەیە لەناو ناتۆدا.

بەپێی ئەو زانیارییانەی لە سەرچاوە ئەمنییەکانەوە دەستکەوتوون، سەرۆکی دەزگای هەواڵگری نیشتمانی (MİT) ئیبراهیم کاڵن، لە پرۆگرامی "هاوپەیمانان لە ئەنقەرە" قسەی کرد، کە بە هاوکاری فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆمار، کۆنفرانسی ئاسایشی میونشن (MSC) و دامەزراوەی توێژینەوەی سیاسی، ئابووری و کۆمەڵایەتی (SETA) لە ئەنقەرە پاڵاس، لە چوارچێوەی سی و شەشەمین لووتکەی سەرۆکەکانی ناتۆدا ڕێکخرابوو.

کاڵن ڕایگەیاند کە ئەستەمە ئاسایش تەنیا وەک چەمکێکی سەربازیی پێناسە بکرێت و پەیمانی ناتۆ پێویستە خۆی لەگەڵ ئەم واقیعە نوێیەدا بگونجێنێت.

کاڵن گوتیشی: "ئەم دۆخە بەرپرسیارێتی دەخاتە ئەستۆی هەموومان بۆ ئەوەی بەشداری بکەین لە ژینگەی ئەمنی ستراتیژیدا".

ئیبراهیم کاڵن ڕایگەیاندووە کە جیهان گۆڕانکارییەکانی وەک نادڵنیایی، کێبڕکێی ستراتیژی، جەمسەرگیری و دابەشبوون "لە یەک کاتدا" بەخۆیەوە دەبینێت و ئاسایش و هەڕەشە و ناسنامەکان پەرەدەستێنن بۆ فۆرمێکی هایبرێد.

کاڵن جەختی لەوە کردەوە کە "هاوبەشی بەهێز و پەیوەندی یەکسان گرنگییەکی زۆری هەیە" لەناو هاوپەیمانیدا، ئاماژەی بەوەشکرد کە "نەبوونی یەکدەنگی و یەکسانی لە نێوان وڵاتانی ئەندامدا بووەتە یەکێک لە ڕەخنە ناوخۆییەکانی هاوپەیمانی" لە چەند دەیەی ڕابردوودا.

سەرۆکی دەزگای هەواڵگریی تورکیا ئاماژەی بەوەدا کە چەمکی ئاسایشی بەکۆمەڵ لە چوارچێوەی ناتۆدا لەسەر ئەو بیرۆکەیە دامەزراوە کە "هیچ کام لە ئێمە سەلامەت نین مەگەر هەموومان سەلامەت نەبین" و ئاماژەی بەوەشکردووە، "بۆیە لە دەقی هاوپەیمانیدا هاتووە کە 'ئەگەر هەڕەشە لە وڵاتێکی ئەندام بکرێت یان هێرش بکرێتە سەریان، چاوەڕوان دەکرێت هەموو ئەندامەکان وەڵام بدەنەوە'، بەڵام ئەمە هەموو کاتێک جێبەجێ نەکراوە".

- بنەمای سەرەکی هاوپەیمانییەکە "تەواوکاری"یە.

ئیبراهیم کاڵن ڕایگەیاند کە خۆڕاگری ستراتیژی و دیپلۆماسی خۆپارێزی پێکهاتەی گرنگن لە ژینگەی ئەمنی ئێستادا، ئاماژەی بەوەشکرد کە خۆڕاگری واتە "هەبوونی سەرمایە و قووڵییەکی پێویست بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ کێشە ئەمنییەکان".

کاڵن بە جەختکردنەوە لەسەر گرنگی هاوبەشکردنی توانا لەناو هاوپەیمانیدا گوتی: "هیچ وڵاتێکی ئەندام ناتوانێت خاوەنی هەموو تواناکانی جیهان بێت، بۆیە هاوبەشیکردن زۆر گرنگە. تەواوکەری توخمێکی گرنگی هاوپەیمانییە. بۆیە هاوپەیمانی ستراتیژی چەمکێکی دەستەجەمعییە. هەر ئەندامێک هەوڵدەدات بۆ پاراستنی سەروەری ستراتیژی خۆی، سەربەخۆیی، یان خۆڕاگری، بەڵام هەموو ئەم توانا جۆراوجۆرانە کاتێک یەکدەگرنەوە، مانادارن؛ بۆیە، بەرنامەکانی ئاسایشی ناو هاوپەیمانی و بەرگریکردن. بەرنامەکانی پیشەسازی زۆر گرنگن، بەڵام دەبێت لەسەر بنەمای چەمکی بەرپرسیارێتی هاوبەشیش بن".

ئاماژەی بەوەشکردووە، پێویستە توانا پیشەسازییەکان لە پیشەسازی بەرگریدا هاوبەش بن، بۆ ئەوەی توانای بەرپەرچدانەوە بتوانێت "توانای خۆپارێزی" پەرە پێ بدات، ئاماژەی بەوەشکرد، "توانای بەرپەرچدانەوە لە بنەڕەتدا بە واتای هەبوونی توانای تەواو بۆ ڕێگریکردن لە هەر نەیارێک یان هەڕەشەیەک پێش ئەوەی تەنانەت دەست بە سەرهەڵدانیش بکات".

ئیبراهیم کاڵن ڕاشیگەیاند کە ململانێ و شەڕەکان دەبنە شتێکی حەتمی ئەگەر ژینگەی ئەمنی ستراتیژی "بە متمانەپێکراو و تەندروست نەهێڵرێت"، هەروەها جەختی لەسەر گرنگی هاوپەیمانی ناتۆ کرد کە "وەبەرهێنانی ستراتیژیی ئاسایشی بەکۆمەڵ" بکات.

کاڵن، بە ئاماژەدان بەوەی کە دەبێت هاوسەنگییەک لە نێوان یەکگرتوویی و فرەچەشنیدا دروست بکرێت، گوتی: "نادڵنیایی تایبەتمەندییەکی سەردەمی ئێمەیە، بەڵام مەرج نییە نادڵنیایی بە مانای ئاژاوەگێڕی بێت. نادیاری دەتوانێت دەرفەتت پێبدات لەسەر چەند ئاستێک بیربکەیتەوە. نادڵنیایی دەتوانێت ناچارت بکات پلانی A، پلانی B، پلانی C دابنێیت. ئەگەر پلانی A کارنەکات، دەبێت پلانی B بگۆڕیت. پێموایە ئەمە وا دەکات هەموومان زیاتر خۆڕاگر بین".

- پەیوەندی لەگەڵ ناوچە جیاوازەکانی جیهان

کاڵن بە ئاماژە بەوەی کە پێی وایە پێناسەیەکی ناوەندی بۆ ناتۆ نییە، جەختی لەوە کردەوە کە کاتێک پێوەرەکانی وەک هێز، ژمارەی سەرباز، توانا و بەشداری پیشەسازیی لەناو هاوپەیمانیدا لەبەرچاو دەگیرێن، تورکیا یەکێکە لە گەورەترین و بەهێزترین پیشەسازیی بەرگریی لە جیهاندا.

ئیبراهیم کاڵن ئاماژەی بەوەدا کە ئاگادارە کە تورکیا لە ئەدەبیاتی نێودەوڵەتیدا بە "لایەنی باشووری ناتۆ" وەسف دەکرێت و ئەمە تەنها لە ڕووی جوگرافییەوە ڕاستە و گوتی: "ئەوە ڕاستە، بەڵام ئایا ئێمە بە بەریتانیا دەڵێین وڵاتی لای باکووری ناتۆ؟ نەخێر، نایکەین. تێنەگەیشتنە کە تورکیا بەردەوام بە وڵاتی لایەنی باشووری ناتۆ وەسف دەکرێت. ناتۆ تەنها یەک بارەگای هەیە، ئەویش لە برۆکسلە. لەوەش زیاتر، پێناسەی پەیوەندیی ناوەند و دەوری بە دروستی نابینین. ئێمە دامەزراندنی پەیوەندییەکانی ناوەند و دەوروبەری بە دروستی نابینین. پلەبەندی لە نێوان هاوپەیمانان لە ناتۆدا نییە. ئێمە هاوکارییەکانمان لەسەر بنەمای یەکسان بنیات دەنێین".