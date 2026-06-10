Kamil Tekmen
10 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 10 حوزەیران 2026
لە ڕێگەی ئاسمان و زهمینیهوه هەوڵەکان بۆ کۆنترۆڵ کردنی ئەو ئاگرەی لە دارستانەکانی قهزای تورگوتڵوی پارێزگای مانیسا کەوتووەتەوە، دەستیپێکردووه.
بە هۆکارێک کە هێشتا دیار نییه، ئاگر لە ناوچەیەکی دارستان لە نزیک ناوچهكانی دەربەنت و چكرکچی کەوتەوە.
دوای ئاگادارکردنەوەیان لایەنە پەیوەندیدارەکان تیمێكی گهورهی ئاگركوژێنهوه و سێ هێلیکۆپتەر، سێ فڕۆکە، ١٤ ئۆتۆمبێلی تایبەتی ئاگرکوژێنەوە و چوار تانکەری ئاویان ڕەوانەی ناوچەکە کرد.
هەوڵەکانی تیمەکان بۆ کۆنترۆڵ کردنی ئاگرەکە درێژهی ههیه.