لە ڕێگەی ئاسمان و زه‌مینیه‌وه‌ هەوڵەکان بۆ کۆنترۆڵ کردنی ئەو ئاگرەی لە دارستانەکانی قه‌زای تورگوتڵوی پارێزگای مانیسا کەوتووەتەوە، دەستیپێکردووه‌.

بە هۆکارێک کە هێشتا دیار نییه‌، ئاگر لە ناوچەیەکی دارستان لە نزیک ناوچه‌كانی دەربەنت و چكرکچی کەوتەوە.

دوای ئاگادارکردنەوەیان لایەنە پەیوەندیدارەکان تیمێكی گه‌وره‌ی ئاگركوژێنه‌وه‌ و سێ هێلیکۆپتەر، سێ فڕۆکە، ١٤ ئۆتۆمبێلی تایبەتی ئاگرکوژێنەوە و چوار تانکەری ئاویان ڕەوانەی ناوچەکە کرد.

هەوڵەکانی تیمەکان بۆ کۆنترۆڵ کردنی ئاگرەکە درێژه‌ی هه‌یه‌.